Il Napoli Basket crolla con Tortona

di Mario Triggiani

Tiri liberi : 23 / 29

: 23 / 29 Rimbalzi : 34 5 + 29 (Jalen Cannon 10)

: 34 5 + 29 (Jalen Cannon 10) Assist: 12 (Jamarr Sanders 5)

Tiri liberi : 11 / 15

: 11 / 15 Rimbalzi : 28 5 + 23 (Jordan Parks 6)

: 28 5 + 23 (Jordan Parks 6) Assist: 6 (Diego Monaldi 3)

Si interrompe la striscia di successi della Generazione Vincente Napoli Basket, che esce sconfitta dal PalaOltrepo nellincontro valido per il terzo turno del Girone Bianco.Tra i napoletani non hanno preso parte al match il play Mayo e lala Lombardi, entrambi fermi ai box per infortunio. La speranza della societ partenopea poterli recuperare in tempo per i prossimi impegni.La squadra azzurra partita malissimo, non trovando la via del canestro per i primi cinque minuti e solo la solita difesa arcigna ha impedito a Tortona di scappare, ma comunque la formazione di casa sempre stata in vantaggio e si limitata a gestire i possessi.Napoli rimasta in gara nel primo tempo grazie principalmente alle soluzioni personali di Monaldi e Marrini che pi di una volta hanno tolto le castagne dal fuoco.Nei primi minuti del terzo quarto Tortona ha infilato tre triple consecutive scavando il varco che piano piano si ampliato fino ad arrivare ai 21 punti finali.Nonostante la sconfitta la Ge.Vi. mantiene il primato del Girone Bianco grazie alla vittoria esterna di Forl a Torino in attesa dellesito del match tra Udine e Scafati di luned sera.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle 12:00 contro Torino. Una vittoria degli azzurri consoliderebbe la loro prima posizione eliminando di fatto Torino dalla corsa per il primato.In ogni caso la formazione partenopea pu contare sul +10 dellandata e dunque anche una sconfitta di nove punti consentirebbe di mantenere i piemontesi in una posizione inferiore di classifica in caso di arrivo a pari punti.: Bruno Mascolo 16 (4/6, 1/1), Jalen Cannon 15 (6/9, 0/0), Jamarr Sanders 15 (1/2, 3/5), Riccardo Tavernelli 11 (2/5, 1/3), Agustin Fabi 10 (1/3, 2/5), Luca Severini 9 (3/5, 0/1), Giulio Gazzotti 4 (0/1, 1/2), Lorenzo Ambrosin 2 (1/1, 0/3), Lorenzo D'Ercole 1 (0/1, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Samuel Sackey 0 (0/0, 0/0): Pierpaolo Marini 16 (4/7, 2/5), Diego Monaldi 12 (3/5, 2/8), Jordan Parks 8 (1/7, 1/3), Andrea Zerini 7 (2/2, 1/1), Antonio Iannuzzi 7 (2/7, 0/0), Daniele Sandri 5 (2/4, 0/0), Lorenzo Uglietti 4 (1/5, 0/1), Amar Klacar 3 (0/0, 1/2), Streten Coralic 0 (0/0, 0/0), Josh Mayo 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0), Eric Lombardi 0 (0/0, 0/0)