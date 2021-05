Cagliari affamato

di Lorenzo Valletta

Una stagione tormentata per i rossobl: infortuni e cambio di allenatore sono state le cause principali. Eusebio Di Francesco - alla guida nella parte iniziale del torneo - stato esonerato con un pessimo ruolino di 3 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte. Fabio Semplici - successore del trainer pescarese - approdato in terra sarda con la squadra che era situata a -5 dalla quartultima posizione in classifica.La sua impronta tattica ha dato una svolta leggermente positiva ai casteddu: in 10 partite, 4 match vinti, 1 in parit e 3 persi. Lultima, addirittura, contro la Roma, a sei punti dalla prima posizione utile al ritorno in Europa League.Potrebbe, dunque, rivelarsi uno scontro ostico, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per stappare i 3 punti e preservare la zona Champions.Ecco, un giocatore da tenere sicuramente docchio Joao Pedro, perla di diamante del Cagliari. Lattaccante brasiliano il primodel team guidato da Semplici: expected gol di 12,01. Lultimo simbolo numerico mostra che ha segnato pi reti in base alle occasioni create. Quante? 3, per essere precisi. Va ascritto anche un altro primato alla punta isolana: il giocatore pi utilizzato nella rosa cagliaritana, in entrambe le gestioni Di Francesco/Semplici.Al contrario, Giovanni Simeone e Leonardo Pavoletti sono in: largentino, con 7,07; la punta livornese, ex Napoli, con 5,59. Dati che dimostrano la loro stagione negativa, in fase di realizzazione.I problemi di Eusebio Di Francesco si evidenziavano anche nel modulo. Era solito cambiarlo senza mai trovare una chiave tattica ben precisa: 4-2-3-1 (686 minuti), 3-4-1-2 (459 minuti) e il 4-3-2-1 (330), gli schemi utilizzati dallallenatore abruzzese. La musica cambia, con lattuale tecnico che, sin da subito, riuscito a impostare il modulo gi in uso quando alla guida della Spal: il 3-5-2. Il minutaggio allattivo di 743 minuti, cui si devono 104 tiri e 10 gol.Sesto peggior attacco del campionato e quinta peggior difesa, numeri sottotono che simboleggiano la stagione negativa in entrambe le fasi.Lestremo difensore inamovibile, Alessio Cragno, riuscito a mettere a segno pochi: 5.Segnare dai calci piazzati rientra tra le specialit del team guidato da Semplici. Sono 9, infatti, le marcature concretizzate su tiri da fermo. Prediligono creare occasioni da fuori area e, inoltre, rimontano spesso, quando si trovano in situazioni di svantaggio.Svariati punti deboli nella loro scheda tecnica. Soffrono parecchio le azioni di contropiede e, nella loro area, commettono, spesso, falli da rigore: 11, contro.