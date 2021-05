I 100 anni di Ugo Calise

di Adriano Cisternino

L'autore di 'stato uno straordinario ambasciatore della canzone napoletana nel mondo. Concretamente influenzato dal jazz. Cant a Londra per la regina Elisabetta che gli chiese un bis. Dimenticato, o quasi. Eppure stato uno straordinario ambasciatore della canzone napoletana nel mondo.Ugo Calise avrebbe compiuto centro anni il 6 maggio 2021. Era nato ad Oratino (Campobasso). Il padre, Aniello, medico condotto; la madre, Luisa Augier, figlia di un governatore della Martinica sbarcato a Ischia dove si innamor di una isolana. Il giovane Ugo ebbe primi contatti con la musica ascoltando da piccolo le bande di paese, ma anche in famiglia: il padre era appassionato di musica e poesia.Studente di farmacia a Napoli, abbandon i libri a sei esami dalla laurea perch ormai la chitarra gli dava i primi soldi attraverso lanei migliori locali di Napoli.A Ischia conobbe Romano Mussolini, rinomato pianista di jazz, col quale si esib adi Forio, prima di volare negli Usa dove conobbe Count Basie . Ne scatur un'amicizia trentennale ed una definitiva formazione musicale: Ugo fu uno dei primi interpreti italiani dei canoni del jazz senza tuttavia mai tradire la tradizione napoletana., il suo pi grande successo, resiste ad ogni usura ed tuttora un classico internazionale. Con questo motivo Calise rivoluzion il modo di porgere la canzone: il ritornello anteposto alla strofa. Sua ancheche lanci un giovanissimo Peppino Di Capri, ee tante altre che, con lui, fecero il giro del mondo e restano tra i classici della canzone napoletana.Ugo era il tipico, confidenziale, alla Nat King Cole, ancora pi intimo quando con gli anni la voce cominci ad arrochirsi un po'.Da Ischia a Roma, ai tempi della dolce vita, e poi a Milano, sempre nei locali pi in voga. E quindi in giro per l'Europa, con l'inseparabile chitarra.A Londra, invitato all'ambasciata italiana, cant per la regina Elisabetta che gli chiese anche un bis. Presenti per l'occasione anche Laurence Olivier, Vivien Leigh e Vittorio De Sica.A Lisbona fu ospite di Amalia Rodriguez, la regina del fado. Di nuovo negli Usa, ospite fra l'altro del Perry Como show. Residenza prevalente a Roma ma Ischia sempre nel cuore, ci tornava spesso, anche perch l aveva aperto il, in quegli anni ritrovo notturno del jet set internazionale, dove si potevano ascoltare anche le voci di Fred Bongusto o Roberto Murolo, Bruno Martino, Fausto Cigliano, Nicola Arigliano, Peppino Di Capri.Fu anche tra i promotori di Ischia jazz, appuntamento settembrino che ha ospitato negli anni jazzisti di statura internazionale.Ugo Calise mor il 6 agosto 1994, colto da infarto su un treno per Frosinone preso per sbaglio, perch credeva di andare a Campobasso per tornare nella nata Oratino.