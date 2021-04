Il Napoli Basket sconfigge anche Udine

di Mario Triggiani

Nellincontro valido per la seconda giornata del girone Bianco di Serie A2 la Generazione Vincente Napoli Basket ha bissato il successo di domenica scorsa a Torino sconfiggendo Udine al PalaBarbuto in una gara che non ha mai avuto storia.Napoli stata in vantaggio per lintera durata del match, portandosi avanti gi nei primi minuti grazie ai canestri di Mayo e Parks mentre la difesa non ha mai concesso soluzioni facili ad Udine, costringendo anzi spesso gli avversari a perdere il possesso della palla.Il secondo quarto una sofferenza per entrambi gli attacchi, con diciotto punti totali segnati tra le due squadre.La Ge.Vi. piazza il break decisivo sul finire della terza frazione, quando gioca cinque minuti di assoluta perfezione con tiri costruiti in maniera ottimale che regalano punti facili sia da sotto che da tre e tante palle rubate che spezzano ogni tentativo di recupero da parte di Udine.Gli ospiti lanciano lultimo assalto negli ultimi minuti spinti da quattro canestri da fuori consecutivi di Johnson ma la formazione partenopea si fa trovare pronta segnando prima una tripla con Monaldi e poi rubando un pallone importantissimo con Parks che infila la schiacciata che chiude di fatto i giochi.Con la vittoria contro Udine la Ge.Vi. conferma lottimo momento di forma che le consente di occupare attualmente la prima posizione nella classifica del girone Bianco.Mantenere la vetta della graduatoria sarebbe particolarmente importante per gli azzurri perch garantirebbe il fattore campo per lintera durata dei playoff.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle 18:00 al PalaOltrepo, dove affronter Tortona nella terza gara del girone.Come in tutte le gare della seconda fase dei partenopei lavversario rappresenta uno dei pi seri concorrenti per la promozione, ma Napoli ha gi sconfitto Tortona nella semifinale di Coppa Italia lo scorso 3 aprile e dunque gli azzurri sanno gi come fare per conquistare un altro successo esterno che potrebbe regalare lallungo decisivo per la vittoria del girone.: Jordan Parks 26 (8/9, 3/7), Josh Mayo 18 (2/4, 4/7), Diego Monaldi 13 (3/5, 2/7), Eric Lombardi 4 (2/3, 0/3), Pierpaolo Marini 2 (0/5, 0/1), Andrea Zerini 2 (1/1, 0/2), Lorenzo Uglietti 2 (1/3, 0/1), Antonio Iannuzzi 2 (1/4, 0/0), Daniele Sandri 2 (1/3, 0/1), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0): Dominique Johnson 25 (2/3, 6/10), Andrea Amato 11 (1/2, 3/4), Nana Foulland 9 (3/7, 0/0), Michele Antonutti 8 (2/6, 1/2), Marco Giuri 3 (0/3, 1/5), Nazzareno Italiano 3 (0/3, 0/3), Lodovico Deangeli 2 (1/2, 0/0), Francesco Pellegrino 2 (1/2, 0/0), Matteo Schina 0 (0/2, 0/0), Joseph Yantchoue Mobio 0 (0/1, 0/0), Vittorio Nobile 0 (0/0, 0/0)