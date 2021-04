Granata da disinnescare

di Lorenzo Valletta

Il Torino in stato di crisi: a 3 punti dalla zona retrocessione. Ha iniziato la stagione sotto la guida di Giampaolo, il cui ruolino, fino al suo esonero, annovera 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Davide Nicola - che gli subentrato - ha cambiato, leggermente, le sorti del Toro. In 13 partite, 4 match vinti, 6 in parit e 3 persi.Per gli azzurri, lincontro si presenta davvero ostico. Il carico di motivazioni che accompagna il Torino notevole, poich una vittoria potrebbe allontanarli dal Cagliari, terzultimo. Ai torinesi, sponda Filadelfia, occorrono, infatti, 9 punti per ottenere laritmetica salvezza.Il Napoli, dal canto suo, deve stare attento a non farsi sorprendere, anche perch non deve sprecare quanto capitalizzato nella concomitanza di risultati favorevoli, nei due turni precedenti e, magari, stavolta, fare bottino pieno rispetto a quanto accaduto nella gara di andata.La zona Champions a un passo e sperperare altre opportunit potrebbe rivelarsi fatale ai fini della lotta per lEuropa che conta (sia chiaro, non la superleague!)Spesso ascritto al taccuino di Giuntoli, la punta di diamante del Toro Andrea Belotti. Lineare, il suo profilo expected gol in questo momento della stagione: 11,80. Vale a dire, che ilha sprecato pochissime chance procuratesi. Vanta, inoltre, un altro primato. il giocatore con pi minuti nella rosa torinese: ben 2477, nel suo score stagionale.Discorso inverso per laltro attaccante granata, Simone Zaza: incon un xg di 7,62. Questultimo coefficiente rimarca la sua annata no, in fase realizzativa: 6, i gol segnati, ma ha sciupato 2 delle potenziali occasioni da lui create.Occhio allinnesto del mercato invernale, Antonio Sanabria. Il paraguaiano, in 8 presenze, gi andato in rete 5 volte. Infatti, il suo profilo expected gol evidenzia che in overperformance, con 2,88Davide Nicola non ha apportato modifiche al sistema tattico del suo predecessore: dispone gli 11, con il modulo 3-5-2. Allattivo, 1733 minuti, cui vanno accluse 22 finalizzazioni su 239 tiri.Nono miglior attacco del campionato, con 46 gol fatti e quinta peggior difesa, con 54 reti subite. Lestremo difensore del toro, Salvatore Sirigu, ha mantenuto la porta inviolata in 6 circostanze.Mettere a segno i calci piazzati rientra tra le peculiarit del team guidato da Nicola. Sono 11, infatti, le reti firmate su tiri da fermo: quinto, in questa speciale classifica. Inoltre, da che in sella il tecnico di Luserna San Giovanni, il Torino non si d per vinto, quando deve recuperare uno svantaggio. Gli esempi non mancano: le rimonte contro Benevento (0-2,2-2), Atalanta (0-3,3-3), Sassuolo (0-2, 3-2).Per contro, va in netta difficolt nei casi in cui si rende necessario difendere il vantaggio.Soffrono le ripartenze in contropiede, quindi, ottima notizia per i giocatori del Napoli, poich qualit e velocit sono comprese nei valori tecnici del collettivo partenopeo.