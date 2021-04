Gentilezza e Coraggio

di Elvira Brunetti

Due semplici parole fuoriuscite dalla storia magica per eccellenza sono state una mia ossessione per diverso tempo: "". Le ricordavo cos appropriate nel comportamento esemplare della protagonista da diventare un motto ripetitivo per il miglioramento personale.La favola a cui mi riferisco quella di(fig. 1) nella versione spettacolare del film di Kenneth Branagh del 2015 (fig. 2). Regista impegnato e attore notevole in capolavori shakespieariani.La pubblicit ultimamente rinnovata al libro dell'anno scorso di Gianrico Carofiglio (fig. 3) ha riacceso la lampadina nella mia mente. Si tratta addirittura del titolo di quello che in sostanza un breviario di politica e altre cose: "".Le doti scaturite dalla messa in pratica di quelle due parole magiche avevano trasformato nell'immaginario fiabesco Cenerentola in una principessa. C'era da pensare sul senso profondo di un insegnamento del genere. Uno stimolo di rettitudine morale e civile. In breve una rarit.Oggi soprattutto che n a scuola, n in famiglia ci si preoccupa di una tale crescita e formazione degli adolescenti, obbedienti e attenti solo al telefonino. Nella favola di Branagh fu la mamma prima di morire a dire alla sua piccola: "". Cos fece la fanciulla.Segu sempre il prezioso consiglio materno, nonostante le avversit della vita. Lavorava e cantava, avendo come amici solo i topi e gli uccelli. Ma la sua abnegazione fu premiata alla fine abbondantemente.La prima, la gentilezza dovrebbe diventare un abito mentale in grado di non sopraffare, n giudicare gli altri fino alla conquista non dico della tolleranza ma di quel sacro valore che il rispetto.La seconda, il coraggio la forza d'animo che ti porta alla misura e alla responsabilit delle proprie azioni quando ti trovi di fronte a scelte o a situazioni difficili e incresciose. Ambedue sono la giusta via per accedere alla conoscenza della condizione umana.Cenerentola umiliata e asservita al potere della matrigna e delle sorellastre, ma reagisce a quell'esistenza assurda. Rispettando il ruolo di subalterna, difese la sua dignit di essere umano, affrontando col sorriso e quindi con eroismo vincente il suo stato.Nel libro di Carofiglio gentilezza e coraggio sono i valori che devono accompagnare il percorso di ogni politico. Nella premessa l'autore dice subito cosa intende con il nome della prima virt.La gentilezza come metodo per fronteggiare e sostenere la dialettica fatta anche di contrasti e scontri.Portando esempi della filosofia orientale, invita a non usare la durezza nei modi, a non irrigidirsi nelle posizioni acquisite, ma a dubitarne sempre. Si hanno pi risultati accogliendo gli altri con una mente aperta attraverso il sano dibattito che si basa sull'ascoltomettendo da parte il proprio ego.L'approdo della riflessione finale proprio la constatazione deldella gentilezza nelle relazioni umane.L'esempio di Lincoln (fig.4) e Mandela (fig.5), sostenitori dell'idea che per sconfiggere il nemico bisogna prima trasformarlo in amico, parla da solo per la sua evidenza.Oggi non viviamo pi i tempi dello schiavismo o del razzismo di una volta, eppure il rischio di non comprender l'altro e di avere reazioni spropositate alimentate da paura o credo diverso, altissimo.Imperativo necessario diventa inoltre la comunicazione corretta. Ci vuole chiara consapevolezza altrimenti si rischia di diffondere paura e incertezze. Prova ne sono stati e ne sono i media in tempi diPer esercitare la gentilezza tuttavia ci vuole coraggio. Il coraggio per esempio di rinunciare alprotagonismo - l'esortazione non interessa solo l'uomo politico - Il coraggio di conservare in ogni occasione un pizzico di umorismo, in quanto l'autoironia indispensabile alla politica efficace.Come superare il narcisismo dei potenti da Trump a Berlusconi (fig.6), incapaci di ridere di loro stessi? Perfino la paura per Carofiglio non il contrario del coraggio, perch il suo buon uso ci pu mettere in guardia in situazioni singole o collettive.L'ultimissima domanda da porsi forse riguarda l'importanza oggi di un leader politico nel contesto generale di altri poteri pi forti.Nel libro ci sono molte citazioni, giustificate forse dall'essere un breviario, cio un elenco di suggerimenti e di regole.