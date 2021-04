Il Jazz torna al Summarte

di Adriano Cisternino

E la musica va, canta Eduardo De Crescenzo. Scomparsa da teatri e sale da concerto causa Covid, scorre sotto traccia. Come un fiume carsico.La musica va, scorre via streaming. E sopravvive grazie anche al crowdfunding., format di jazz su, prosegue con successo crescente la sua programmazione quindicinale. Prossimo appuntamento gioved 22, in diretta dal teatro Summarte di Somma Vesuviana.Cambia la sede, da Casoria a Somma Vesuviana, dove gi il jazz ha trovato humus favorevole conper iniziativa di Elio Coppola.Cambia anche l'orario d'inizio: non pi alle 20, ma alle 20,45, niente pi scuse dunque per i ritardatari. E cambia anche l'organico, non pi trio ma un quartetto.Quattro musicisti, quattro amici al bar, anzi sul palco, musicisti e amici dei tempi del Music Art. Quattro fedelissimi nel locale della Torretta e di Peppe Reale che li convocava una volta s ed un'altra pure.Al fianco della incisiva batteria di Elio Coppola, ideatore del programma, torna Francesco Nastro, virtuoso del pianoforte, un uragano di note, autentico trascinatore e scippatore di applausi.E poi la sofisticata chitarra di Giancarlo Perna, raffinato autore di ispirate composizioni. E il contrabbasso di Aldo Vigorito, scuola salernitana, richiestissimo side-man per la sobriet e la sensibilit con cui sempre sostiene la sezione ritmica.Un quartetto, insomma, che non ha bisogno di collaudi, quattro musicisti di spessore, quattro amici che si conoscono perfettamente e quindi forti di un affiatamento consolidato negli anni.Sar un piacevole ritrovarsi (anche col vecchio pubblico del Music Art) per una performance via streaming, in attesa (la luce in fondo al tunnel sembra pi vicina) di potersi ritrovare anche fisicamente dal vivo col pubblico che li pu rivedere gioved, insieme, come qualche anno fa.