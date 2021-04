Villa Floridiana, tra riaperture e chiusure

di Giovanna D'Arbitrio

Mentre infuriano le polemiche suCorrado Augias e la sua puntata di Citt Segrete dedicata a Napoli con gli immancabili clich sui suoi aspetti negativi, quasi come un riflesso automatico e contrario ci son venuti in mente tutti gli aspetti pi belli della nostra citt, soprattutto il suo immenso patrimonio artistico-culturale che dovrebbe essere meglio tutelato.



Ovunque si vada a Napoli, in effetti, si possono ammirare vestigia prestigiose di un antico passato storico che risale ai tempi della Magna Grecia e al mito della sirena Partenope. Cos cantava Parthenope, che provava un dolore dolce. La sua voce era una freccia che colp il mio cuore,scrisse il filosofo e letterato tedescoJ. G. Herder e mi sembra che questi versi accompagnino da sempre la mia amata citt, dolente e bellissima, che affascina ancora e colpisce il cuore di coloro che la visitano.



Discutendo in famiglia di Napoli, Augias e i soliti clich, ci siamo ricordati in particolare di un luogo a noi caro:VillaFloridiana, circondata da un magnifico parco, unico polmone verde del popoloso quartiere Vomero, situato su una collina dalla quale si gode un meraviglioso panorama.



Quanti ricordi deivomeresisono legati alla Floridiana! Ci si va per generazioni attraverso gli anni e anche la sottoscritta dopo esservi stata con i genitori, in seguito ritornata l spesso con figli e poi con i nipoti che si divertivano a giocare sotto i raggi del sole sul cosiddetto pratone, grande prato verde pieno di fiori e margheritine bianche e gialle in primavera.



Le vicissitudini dellunico polmone a verde pubblico a disposizione dei circa cinquantamila residenti del quartiere Vomero, il parco della villa Floridiana, tornano alla ribalta delle cronache a seguito dellennesima mancata riapertura, dopo che, dal 6 aprile scorso, non pi in vigore lordinanza n. 10 del 21 marzo 2021, emanata dal presidente della Giunta regionale della Campania con la quale si disponeva, tra laltro, la chiusura al pubblico, salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30, di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze.



Quando leggiamo tali notizie su un parco bellissimo che fa parte della nostra storia, delle nostre memorie di bambini, davvero sentiamo un colpo al cuore! Altro che Augias! E poi basta! Non la smettono di infierire su Napoli nemmeno in un periodo in cui la pandemia ci dovrebbe unire, invece di dividerci.



Ed ecco in breve la storia diVilla Floridiana, propriet degli eredi diCristoforo Saliceti, ministro di polizia del governo murattiano, nel 1817 fu venduta al reFerdinando IV di Borboneche la don alla moglie morganatica,Lucia Migliaccio di Partanna, duchessa di Floridia, sposata in Sicilia nel 1814, tre mesi dopo la morte dellaregina Maria Carolina.



Tra il 1817 e 1819 la sua ristrutturazione fu affidata allarchitettoAntonio Niccolinial quale si devono il rifacimento in stile neoclassico della palazzina, i giardini allinglese, ampi prati, variopinte aiuole, zone a boschetto, terrazzamenti digradanti verso il mare, un teatrino, un tempietto ionico, grotte per animali esotici.



La pianta del Niccolini, conservata al Museo di San Martino, mostra la trasformazione del vecchio casino Saliceti in un edificio con corpo centrale rettangolare e due bracci perpendicolari e simmetrici. La facciata meridionale su tre livelli, per attenuare la forte pendenza del terreno, poggia su un basamento in pietra lavica con una scalinata marmorea a doppia rampa che si apre sul magnifico panorama della citt.



Nel 1826 dopo la morte di Lucia Migliaccio, la villa e il parco subirono varie trasformazioni da parte degli eredi fino al 1919, quando la Villa venne acquistata dallo Stato e destinata a sede museale.



Dal 1931Il Museo Duca di Martinain effetti ospita una delle maggiori collezioni italiane di arti decorative (con oltre seimila opere di manifattura occidentale ed orientale, in particolare meravigliose ceramiche, databili dal XII al XIX secolo), appartenente a Placido de Sangro, duca di Martina e donata poi nel 1911 alla citt di Napoli dai suoi eredi.



Il duca, nato a Napoli da Riccardo e Maria Argentina Caracciolo, dopo lunit dItalia si trasfer a Parigi dove inizi ad acquistare oggetti darte dai maggiori collezionisti europei, inviandoli nella sua residenza napoletana di piazza Nilo. Quando mor nel 1881, il suo unico figlio eredit lintera collezione che nel 1891 pass al nipote, conte dei Marsi. InfineMaria Spinelli di Scalea, moglie del conte, la don nel 1911 alla citt di Napoli.











Lodierno Museo si sviluppa su tre piani:





1) Piano Terra, includente oltre ad alcuni dipinti, avori, smalti, tartarughe, coralli e bronzi di epoca medioevale e rinascimentale, maioliche rinascimentali e barocche, cristalli dei secoli XV- XVIII, mobili e oggetti darredo;





2) Primo Piano, con la raccolta di porcellane europee del XVIII secolo (importanti manifatture: Meissen, Doccia, Napoli e Capodimonte, porcellane francesi, tedesche ed inglesi);





3) Piano Seminterrato, in cui stata riallestita di recente la sezione di oggetti darte orientale, tra cui notevole la collezione di porcellane cinesi di epoca Ming (1368- 1644) Qing (1644- 1911) e Giapponesi Kakiemon ed Imari.



Questa in breve la storia di Villa Floridiana, luogo caro al nostro cuore, un luogo che merita di essere visitato, quindi riaperto al pubblico e curato come merita. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il seguente sito: http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/il-museo