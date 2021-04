La vita nascosta, di Terrence Malick

di Giovanna D'Arbitrio

Disponibile su Sky Premiere<b>, La vita nascosta</b>(<i>A Hidden Life</i>), scritto e diretto da<b>Terrence Malick</b>, un toccante biopic sull'obiettore di coscienza austriaco<b>Franz Jgersttter</b>, martirizzato dai nazisti nel 1943 e poi beatificato nel 2007.











Fin dalle prime scene, il film ci mostra il piccolo paese austriaco di Radegund, un'oasi di pace dove Franz (<b>August</b><b>Diehl</b>) e Fani (<b>Valerie Pachner</b>) si sono incontrati e innamorati. Mentre la loro vita scorre lieta tra lavoro nei campi e giochi sui prati con le figlie, la guerra irrompe allimprovviso sconvolgendo le loro vite. Nel 1938, in effetti, Franz l'unico abitante del villaggio a votare contro l<i>Anschluss</i>, l'annessione dellAustria alla Germania di Hitler, essendo contrario al nazismo per la sua sincera fede cattolica. Quando scoppia la seconda guerra mondiale costretto ad arruolarsi, ma in seguito decide di rifiutare di combattere per un conflitto ingiusto, bench consapevole di poter incorrere nella condanna a morte per tradimento.











In un primo momento in verit Franz e Fani sono assaliti dai dubbi e chiedono consiglio al parroco del paese e poi al vescovo, ma alla fine decidono in base ai loro saldi principi: Franz non pu accettare n il nazismo, n la guerra, Fani non pu che schierarsi con lui quando tutti i paesani li emarginano e cercano di obbligarli a rinunciare ai loro principi. Ѐ nell'altezza etica della loro unione che risiede in gran parte la bellezza del film: il rifiuto condiviso trasforma la loro vita in una scelta spirituale che conduce al sacrificio. E Franz pertanto processato, imprigionato e condannato a morte nell'agosto del 1943.











Il titolo, La Vita Nascosta -Hidden life tratto da un romanzo di George Eliot, scrittrice britannica che nel suo libro<i>Middlemarch</i>scrisse quanto segue: <i>Poich il Bene crescente del mondo dipende in parte da atti non storici, quelle cose non sono cos negative per te e per me, come avrebbero potuto essere, in parte a causa del numero di persone che ha vissuto fedelmente<b>una vita nascosta</b>e riposa in tombe non visitabili.</i>











E cos Malick decide di esaltare la ribellione di un solo umile uomo il cui sacrificio forse, in modo anonimo e silenzioso, ha contribuito al progresso spirituale dellUmanit. Nello stesso tempo egli celebra ancora una volta il tema elegiaco a lui caro: il dramma storico dentro un contesto rurale in cui i destini di esseri umani vengono sconvolti in contrasto con limmutabile Bellezza della Natura, lunica ancora di salvezza che offre serenit di fronte a un Male ingiusto sopportato con la forza della fede in Dio.











Senza dubbio un bel film che si avvale di bravi interpreti, straordinaria fotografia (<b>Jrg Widmer</b>), bellissime musiche (<b>James Newton Howard</b>), un film che ha ottenuto molti riconoscimenti tra il 2019 e 2020:<i>Premio della Giuria Ecumenica al Festival di Cannes, Premio Franois-Chalais, Independent Spirit Awards- Candidatura per il miglior film, National Board of Review Awards: Migliori dieci film indipendenti dell'anno.











Tra le opere del grande regista ricordiamo:<i>La rabbia giovane (Badlands) (1973), I giorni del cielo (Days of Heaven) (1978), La sottile linea rossa (The Thin Red Line) (1998), The New World - Il nuovo mondo (2005),The Tree of Life (2011),To the Wonder (2012), Knight of Cups (2015), Voyage of Time (2016), Song to Song (2017).