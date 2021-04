Il Napoli Basket chiude con un successo

la stagione regolare

di Mario Triggiani

Tiri liberi : 11 / 17

: 11 / 17 Rimbalzi : 38 10 + 28 (Lazar Lugic 9)

: 38 10 + 28 (Lazar Lugic 9) Assist: 6 (Paulius Sorokas 3)

Tiri liberi : 3 / 6

: 3 / 6 Rimbalzi : 41 12 + 29 (Andrea Zerini, Eric Lombardi 9)

: 41 12 + 29 (Andrea Zerini, Eric Lombardi 9) Assist: 12 (Diego Monaldi 6)

Nel recupero dellincontro valido per la ventiquattresima giornata di campionato la Generazione Vincente Napoli Basket, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A2, ha sconfitto la Lux Chieti con il punteggio di 60-58.La gara, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 24 marzo ma fu rinviata a causa dei numerosi casi di Covid-19 tra gli abruzzesi, non aveva alcun valore per la classifica dei partenopei, ormai certi del secondo posto in classifica.Non hanno preso parte al match i due americani della Ge.Vi., Mayo e Parks. Il primo dovuto tornare negli USA a causa di un problema familiare mentre il secondo ha ancora qualche problema alla spalla dopo la botta subita nel quarto di finale di Coppa Italia ed stato tenuto precauzionalmente a riposo dallo staff medico partenopeo.Napoli gioca una gara di attesa, regalando molti minuti alle seconde linee e sperimentando tattiche e quintetti. Chieti, priva anchessa di qualche giocatore, prova la fuga nei primi minuti di gioco ma gli azzurri sono bravi a rispondere colpo su colpo.I partenopei rimangono in gara principalmente grazie alla solita grande difesa, che costringe gli avversari a numerosi tiri difficili e palle perse.In attacco, invece, la circolazione di palla degli azzurri non ottimale e spesso si arriva allo scadere dei ventiquattro secondi senza riuscire a costruire un tiro decente. Solo il buon lavoro sotto il canestro avversario di Iannuzzi e Zerini, che conquistano numerosi rimbalzi offensivi, evita che le brutte percentuali della Ge.Vi. condizionino eccessivamente landamento del match.Nellultima frazione Chieti tocca il +11 prima che lattacco di Napoli si sblocchi improvvisamente. Gli azzurri realizzando cinque triple consecutive, segnandone una con ciascuno dei giocatori sul parquet. Chieti va in difficolt contro una difesa che oramai appare impenetrabile e Marini segna il canestro del +2 a due secondi dal termine della partita. Meluzzi tenta la tripla della disperazione, ma il tiro si infrange sul primo ferro regalando a Napoli una vittoria insperata.Con il successo in Abruzzo, il quinto consecutivo per Napoli, cala il sipario sulla prima fase della stagione della Ge.Vi., chiusa con un ruolino di marcia di 19 vittorie e 5 sconfitte.La formula del campionato prevede ora una seconda fase con un girone da sei squadre cui accedono le prime tre classificate del Girone Rosso (gi certe Forl, Napoli e Scafati) e le prime tre del Girone Verde (certe Tortona e Torino, la terza squadra sar probabilmente una tra Verona e Udine).Ogni squadra porter in dote i risultati degli scontri diretti contro le avversarie del proprio girone affrontando solamente le compagini dellaltro.Napoli inizier dunque con 6 punti in classifica, frutto delle due vittorie in campionato contro Scafati e di quella con Forl nella gara di ritorno (allandata si imposero i biancorossi).Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar dunque il prossimo 25 aprile. Non essendo ancora terminato il fitto calendario di recuperi non stato stabilito il calendario della seconda fase, quindi gli uomini di coach Sacripanti al momento non sanno n quale squadra dovranno affrontare n se lincontro si disputer al PalaBarbuto o in trasferta.: Guglielmo Sodero 16 (2/4, 3/7), Davide Meluzzi 14 (3/8, 2/6), Davide Bozzetto 9 (3/6, 0/2), Paulius Sorokas 6 (2/6, 0/0), Lazar Lugic 3 (1/6, 0/0), Matteo Graziani 2 (1/4, 0/4), Francesco Ikechukwu Ihedioha 2 (1/3, 0/0), Alessandro Piazza 2 (1/1, 0/3), Mitt Arnold 2 (1/1, 0/0), Giancarlo Favali 2 (1/2, 0/0), Nikola Mijatovic 0 (0/0, 0/0): Pierpaolo Marini 20 (5/12, 3/9), Diego Monaldi 11 (1/3, 3/10), Lorenzo Uglietti 10 (3/3, 1/3), Andrea Zerini 7 (2/5, 1/2), Eric Lombardi 6 (3/6, 0/1), Amar Klacar 3 (0/0, 1/5), Antonio Iannuzzi 3 (1/5, 0/1), Daniele Sandri 0 (0/0, 0/2), Sergio Grassi 0 (0/0, 0/0), Streten Coralic 0 (0/0, 0/0), Claudio Angelo Aldi 0 (0/0, 0/0)