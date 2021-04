The Last Vermeer, di Dan Friedkin

di Giovanna D'Arbitrio

The Last Vermeer -LUltimo Vermeer, di Dan Friedkin,apparso sugli schermi in Usa nel 2020, in Italia a causa della pandemia disponibile solo in streaming.



Tratto da una storia vera accaduta nellimmediato dopoguerra, il film basato sul libroThe Man Who Made VermeersdiJonathan Lopeze racconta la storia vera del pittore e falsarioHan van Meegeren(Guy Pearce) che nellOlanda invasa dai nazisti vendette ai gerarchi di Hitler dipinti diVermeerper milioni di dollari.



Il libro di Jonathan Lopez viene descritto dalla casa editrice come una biografia rivelatrice del falsario pi famoso del mondo, un talentuoso Mr. Ripley armato di pennello: una storia deliziosamente dettagliata di inganni nel mondo dell'arte. una storia che rese famoso in tutto il mondo il pittore olandese Han van Meegeren quando scoppi alla fine della seconda guerra mondiale: una vita di delusione lo spinse a forgiare Vermeers, uno dei quali vendette a Hermann Goering per scherno dei nazisti. Ed una storia che stata creduta da allora.



Peccato che non sia vero. Jonathan Lopez ha attinto a documenti inediti da dozzine di archivi per questa rivelazione da tempo attesa della leggenda di Van Meegeren. N artista poco apprezzato n eroe antifascista, Van Meegeren emerge come un ingegnoso imbroglione. Lopez esplora una rete di commercio illecito che operava in tutta Europa: non solo Van Meegeren era un giocatore chiave in quel gioco ad alto rischio negli anni '20 e '30, ottenendo falsi con famosi collezionisti come Andrew Mellon, ma lui ei suoi soci hanno tratto lauti guadagni dall'occupazione nazista.



La storia nel film inizia nel 1945, quandoHan van Meegeren, accusato di collaborazionismo nel dopoguerra, viene sottoposto ad indagini di cui incaricatoJoseph Piller(Claes Bang), ebreo ed ex partigiano entrato nellesercito come capitano e inserito poi in una commissione dinchiesta. Pur cercando prove per incolparlo, Pillar tuttavia gradualmente si convince che Han non aveva mai collaborato con i nazisti, pur vendendo loro copie di opere di grandi autori da lui stesso dipinte con abilit. Assume quindi un anziano avvocato per difenderlo nel processo contro di lui e per evitargli una condanna a morte. Con prove spettacolari riesce a dimostrare la falsit dei dipinti.



Secondo i fatti realmente accaduti, in effetti, lartista olandese bistrattato dalla critica, aveva escogitato una geniale forma di vendetta contro i suoi detrattori dipingendo falsi capolavori e in particolare un Vermeer mai esistito:il Cristo a Emmausche nel 1937 era stato considerato dalla critica mondiale come "il capolavoro assoluto del maestro di Delft". Solo dopo la caduta del Terzo Reich e la scoperta nella collezione di Hermann Gring di alcuni falsi Vermeer, eseguiti anch'essi da Van Meegeren, la truffa fu scoperta nel corso di uno spettacolare processo.



Il film si conclude con un finale a sorpresa: a Pillar viene consegnato un piccolo libro sui dipinti di Vermeer, in realt un regalo di Han van Meegeren a Hitler con una dedica in cui si dichiara suo ammiratore. E la delusione di Pillar grande: aveva lottato per salvare dalla pena di morte un uomo che credeva innocente, ma capisce che in fondo Han forse non tanto un nazista, quanto piuttosto un uomo che si era sempre barcamenato per vivere negli agi e non correre pericoli. Pillar preferisce non riaprire il caso, brucia il libro e torna agli affetti familiari.



Un film interessante ben diretto da Dan Fridkin e sceneggiato daJohn OrloffMark FergusHawk Ostby. La colonnasonora diJohan Sderq.



Bravi gli interpreti:Claes Bang, Vicky Krieps, Roland Mller, August Diehl , Olivia GrantSusannah Doyle, Adrian Scarborough.





Tra i produttori anche il grande registaRidley Scott.



Ecco unintervista a cast e regista con immagini del film:https://www.youtube.com/watch?v=5ORUi38HWh0