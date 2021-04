Successo all’esordio per il Napoli Basket

di Mario Triggiani

Nella prima gara della Coppa Italia di LNP 2021 la Generazione Vincente Napoli Basket ha sconfitto in maniera convincente al PalaCervia la Pallacanestro Orzinuovi.L’avversario era probabilmente il più abbordabile dell’intero lotto di qualificate, visto che Orzinuovi ha perso numerose posizioni in classifica nelle ultime settimane, ma la squadra azzurra ha dimostrato di non aver preso sotto gamba l’impegno dando il massimo fin dalle prime azioni.Napoli ha condotto infatti la gara dal primo all’ultimo minuto gestendo bene i ritmi del gioco grazie ad un Parks in giornata particolarmente buona (6 punti e 7 rimbalzi nel solo primo quarto di gioco) e alle triple di Mayo che hanno scavato il vantaggio iniziale.Orzinuovi non riesce a reagire all’iniziativa degli azzurri, che dilagano presto chiudendo di fatto il match già nei primissimi minuti della terza frazione, quando Marini segna due canestri consecutivi che indirizzano definitivamente la gara verso la vittoria di Napoli.L’unico momento degno di nota degli ultimi quindici minuti è l’infortunio occorso a Parks, che ha chiuso anzitempo la sua partita.L’ala è tornata negli spogliatoi per valutare l’entità del colpo subito per poi tornare in panchina e guardare da lì i compagni mentre si teneva una borsa del ghiaccio sulla spalla.La vittoria contro Orzinuovi lancia Napoli in semifinale, dove incontrerà Tortona, attuale capolista del Girone Verde che nei quarti di finale ha eliminato Ferrara.Gli azzurri potranno godere di qualche ora di riposo in più rispetto agli avversari, scesi in campo solo nel tardo pomeriggio, ma sarà comunque necessario dare il massimo anche in questa nuova sfida per riuscire ad aggiudicarsi il posto nella finale di domenica.La Coppa Italia di A2 non è generalmente un trofeo molto ambito, soprattutto quest’anno che viene disputato a poche settimane dalle gare decisive della stagione.Un buon risultato nella manifestazione di Cervia potrebbe però regalare ai giocatori della Ge.Vi. ed all’ambiente partenopeo in generale la spinta decisiva per credere ancora di più nei propri mezzi e giocare i playoff da protagonisti assoluti.