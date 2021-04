Crotone ieri e oggi

di Lorenzo Valletta

Piccolo tra le grandi. Piccolo in tutti i sensi: per la citt, che ospita in media 60 mila abitanti e per il suo stadio - l'"Ezio Scida" - che ha una capienza di appena 9631 posti. Viene prelevato, in serie B, nella stagione 2011-2012, dai fratelli Gianni e Raffaele Vrenna, entrambi dirigenti sportivi. Inizialmente, i risultati non sono eccelsi. Poi, quando la guida degli squali viene assegnata al tecnico Ivan Juric, biennio 2015-2016, si registra la svolta, con la prima promozione in Serie A.Esordisce nelllite del calcio - c' Davide Nicola come coach - con un salvataggio miracoloso allultima giornata. Ma, nel secondo anno, ritorna nella serie cadetta. Nel campionato successivo siede sulla panchina rossobl Giovanni Stroppa. Lallenatore chiude al dodicesimo posto e, nonostante il risultato poco lusinghiero, viene comunque riconfermato e la caparbiet dei due numeri uno calabresi premiata: il tecnico di Mulazzano riporta il Crotone tra le grandi del calcio.La sua avventura, per, termina alla ventiquattresima giornata con un ruolino disastroso: 3 vittorie, 3 pareggi e 18 sconfitte. Subentra, dunque, Serse Cosmi, che ottiene la prima vittoria alla sua seconda partita.Simeon Tochukwu Nwankwo, detto Simy, il primo overperformer della squadra: xg di 10,40 +2,60. La dicitura in corsivo indica che ha siglato 2-3 reti in pi di quelle attese in base alle chance procuratesi. La somma dei due coefficienti denota le sue marcature in campionato: 13.Anche Junior Messias in overperformance, con un xg di 5,27 +1,73. Da sottolineare, inoltre, che il secondo giocatore con pi dribbling riusciti in questa stagione: 78.Il match vede protagonisti due calciatori in prestito dal Napoli: Adam Ounas e Sebastiano Luperto. Arrivato a gennaio Lesterno algerino ha iniziato, da subito, con il giusto piglio, la sua avventura nella punta dello Stivale: in 6 presenze ha concretizzato 2 gol e 1 assist, mentre il difensore leccese il titolare fisso della difesa pitagorica.Il giocatore con il minutaggio pi alto della rosa? Il portiere veneto Alex Cordaz. Utilizzato per 2520 minuti ha mantenuto il clean sheetin una sola circostanza, tant' vero, che il Crotone ha la difesa pi perforata del torneo: 70, le reti subite.Il tecnico perugino non ha apportato modifiche al sistema tattico del suo predecessore. Dispone la sua squadra con il 3-5-2, il cui utilizzo di 1957 minuti e a cui si devono 20 marcature su 196 tiri.Il team calabrese un florilegio di punti deboli dovuto, come detto, alla scarsa qualit in fase difensiva. Subiscono, fortemente, gli attacchi sulle fasce e non brillano nelluno contro uno. Ottima notizia per i funamboli del Napoli.Non spiccano nemmeno in zona offensiva: solo 32 le segnature. Una freccia nella misera faretra dei crotonesi c: i calci piazzati.ai "napoletani" di ritorno dalle rispettive nazionali.Nelle qualificazioni ai Mondiali in chiave europea chi si distinto maggiormente stato Eljif Elmas, che ha realizzato 2 gol, di cui uno decisivo contro i panzer di Joachim Lw. Non vanno neppure dimenticati gli assist di Zielinski (1) e del nostro capitano Insigne (2).Una rete e un assist, invece, per Osimhen, impegnato, contro il Lesotho, nelle qualificazioni alla Coppa dAfrica. E per finire con Lozano, che buca, in amichevole, la Costa Rica.