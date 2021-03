I SopravvisssutI, di Vincenza Alfano

di Giovanna D'Arbitrio

I SopravvisssutI, diVincenza Alfano(collana Ed Polidoro dedicata alla narrativa breve), viene introdotto da una significativa frase: Finch qualcuno ha bisogno di te, la vita vince sempreche in breve condensa il senso della vita e della storiadi Mara, dilaniata dal dolore per la morte della figlia Camilla e costretta percorre un viaggio introspettivo nel proprio passato, mettendo in discussione le proprie scelte: una storia dura e intrisa di dolore, nata da un episodio di cronaca che diventa occasione per una riflessione su perdite e relazioni umane.<br> <br>











Il libro viene cos presentato dalla casa editrice: Questo lungo racconto di Vincenza Alfano profondo e addolorato. La protagonista Mara. A seguito della perdita della figlia, lutto impossibile da superare per qualsiasi genitore, Mara precipita in un vortice di sofferenze. Compie, lungo le cento pagine della narrazione, un viaggio a ritroso nel proprio passato e nella propria persona. Si ritrova a indagare i dolori tenuti a bada per tanti anni, mettendo in discussione s stessa e le proprie scelte. Mara obbligata dalla tragedia a fronteggiare le insicurezze di unintera esistenza, a cercare di ricucire come pu uno strappo terribile dentro di s, nel rapporto con suo marito, nelle sue fragilit. In questo racconto, Vincenza Alfano riesce a commuovere il lettore con uno sguardo mai stucchevole, sempre delicato, che indugia anche sui silenzi e sullimpossibilit di raccontare un certo tipo di dolore ancestrale. <br><br>











Lispirazione nata da un episodio di cronaca realmente accaduto nel 2016: lincidente in Spagna del pullman sul quale viaggiavano studenti italiani inErasmus.-ha affermato lautrice- Mio figlio si trovava in Spagna, anche lui in Erasmus, e non lo sentivo da giorni per cui pensai potesse essere tra le vittime. Dopo quel momento di paura agghiacciante mi sono sempre interrogata sul futuro di quei genitori che, diversamente da me, quel giorno hanno perso i loro figli. Credo che questa domanda sia cresciuta dentro di me e che io abbia cercato una risposta attraverso questa storia. Ho sentito lurgenza di approfondire la natura di quel dolore e di comprendere quanto e se fosse superabile. Ho scritto mettendo in scena dei personaggi molto verisimili, mi sono messa in ascolto delle loro emozioni per comprendere qualcosa, che, al di l dellepisodio contingente, riguarda la nostra vita e lo sforzo che ciascuno di noi fa per ricostruirsi e andare avanti nonostante i dolori e gli inciampi. In fondo ciascuno di noi pu dirsi sopravvissuto a qualcosa. <br><br>











Senzaltro un libro coinvolgente che in 91 pagine, dense di significato, ci fa riflettere sultema del doloreche spesso logora, consuma e disgrega rapporti di lunga data, ma che alla fine pu rivelare in s anche un potere salvifico e condurre da sopravvivenza a rinascita.Sopravvissuti, pertanto, non solo una storia di dolore ma anche una storia di salvezza. Un libro che si legge tutto dun fiato, scritto in stile fluido e asciutto, senza fronzoli, eppure capace di emozionare. Davvero particolari le pagine 67, 68, 69 in cui Mara sente il forte bisogno di restare sola per continuare il su dialogo segreto con la figlia Camilla, per lei ancora viva e presente, fino a trovare il coraggio di entrare di nuovo nella sua stanza dove la vita di sua figlia era rimasta intrappolata nelle cose che le erano appartenute, Adesso era necessario lasciare entrare il dolore, da qualche parte del suo corpo doveva esserci una porta. Lo sent arrivare portato dai ricordi. <br><br>











Significativo anche il rapporto tra Mara e il suo lalunno, Giorgio, provato dalla morte della madre, un ragazzo che non riesce pi a concentrarsi nello studio, anche lui bloccato da una perdita. Mara si sente in colpa per non aver capito, per non essersi informata in tempo, ma Giorgio la conforta comprendendo un dolore simile al suo.Enza Alfano pertanto scrive: Per un po restarono a guardarsi. Come avevano smesso di fare quando si erano spezzati. Per un po restarono luno di fronte allaltro. Due orfani a fare i conti con la sopravvivenza. <br><br>











Siamo in un periodo davvero particolare in cui il Covid19 sta modificando il nostro modo di vivere, eppure sc ondo lautrice da tale drammatica esperienza abbiamo appreso delle lezioni, come alla fine succede a Mara, la protagonista del libro. Im unintervista V. Alfano ha affermato: Questa emergenza sanitaria ci insegna che ogni giorno si pu imparare qualcosa e che la vita pu essere rimodulata in rapporto alle nuove esigenze. Credo che abbiamo imparato a essere pi duttili e pi pazienti. Il lockdown e il distanziamento fisico ci hanno fatto recuperare un senso del tempo che avevamo perduto e una maggiore confidenza con noi stessi. emerso il valore della collettivit dalla consapevolezza che il virus si pu combattere solo salvaguardando gli altri. In fondo ci che Mara impara dalla morte di sua figlia esplicitato nellesergo: Finch qualcuno ha bisogno di te, la vita vince sempre. Penso che la forza della sopravvivenza in questo momento di emergenza mondiale si fondi proprio sulla necessit di sintonizzarsi sui bisogni degli altri. <br>





Link intervista:https://www.mentinfuga.com/vincenza-alfano-sopravvissuti-relazioni-umane/ <br><br>











Vincenza Alfano nata e vive a Napoli. Scrittrice, giornalista, insegnante. Collabora con Il Corriere del Mezzogiorno. Conduce LOfficina delle parole, laboratorio di scrittura creativa. Cura le antologie in cento parole per LErudita.<br>











Ha pubblicato i romanziVia da l(Boopen),Fiction(Photo CiTy),Lunica ragione(Homo Scrivens),Balla solo per me(Giulio Perrone Editore),ChiamamiIris (LErudita), il saggioA Napoli con Maurizio de Giovanni(Giulio Perrone Editore), e il manuale di scrittura creativaIncipit, istruzioni duso per aspiranti scrittori(LErudita).