Baudelaire

di Elvira Brunetti

Con questi versi feroci - il taglio del suo linguaggio poetico -, Baudelaire cattura lattenzione di chi si accinge a leggerlo. (fig.1)E avanza nel sondaggio profondo dellanima umana. Ne scopre il vaso di Pandora e, a guisa di un fiume senza fine, versa nelle sue rime tutti gli effluvi pi truculenti. Con una forza dantesca si erge a giudice supremo.Come non pensare che per Baudelaire la noia ag da stimolo per il furore creativo sebbene spesso compagna dellindolenza ?Nella poesiaegli vede s stesso, il poeta. Con laggettivo indolente qualifica limmagine delluccello, maestoso in volo e ridicolo sulla plancia della nave, quando per divertimento i marinai lo afferrano.Forse senza la noia non ci sarebbero stati nemmeno altri capolavori del tipo I Cantidi Leopardi, n Madame Bovary di Flaubert.Non suona tuttavia il verso come suona in francese. Quale traduzione pu mai rendere la sua musica!Lodio per loceano, perch in s stesso ritrova i salti, i rumori e i singhiozzi, compreso quel riso amaro che sente nelle sue acque.Il ritmo della metrica canta il dolore e la sofferenza racchiusi in segni quali bonds et sanglots, che diventano piaceri verbali, culminando in una vertigine lirica.Ma non c solo lo Spleen, una malinconia profonda, che corrode lanima del poeta; il male non esisterebbe se non ci fosse il bene.Ed ecco due versi sortiti da LIdal:Cos celebra la bellezza:Per comprendere meglio lopera del genio della letteratura moderna, fondatore della nuova poesia duopo esaminare almeno gli aspetti pi salienti del suo vissuto.lo definisce Giovanni Macchia. Nasce e muore a Parigi, al di fuori di un breve soggiorno in Belgio, dal quale ritorna, per poi morire, ormai distrutto dalla sifilide.Ha solo sei anni quando il padre muore e la madre si risposa. Il suo patrigno il generale Jacques Aupick (fig. 2). Non la perdoner mai per quellatto. Anzi lintera sua vita sar condizionata dallinfausto matrimonio. Il rapporto con le donne, quello con la politica, ma soprattutto il suo malessere esistenziale.lestate del 1827. La mamma (fig. 3) lo porta con s a Neuilly in una grande casa. Quei mesi trascorsi nella intimit di loro due soli sono il risveglio per Baudelaire della sua sensibilit alluniverso femminile.Cullato dai profumi materni, non pu assolutamente immaginare che dopo qualche mese quellamore sar tradito e dimenticato.Svogliato negli studi, portati a stento a termine, per punizione viene imbarcato dai genitori su una nave alla volta dellIndia.Ma gi a Mauritius, preso dalla nostalgia, torna in Francia. Diventa un debosciato nella vita. Intraprende un rapporto conflittuale con la donna, a volte satanico. A lei si aggrappa per scontare le sue insoddisfazioni, la sua crudelt.Ad una in particolare si lega e per diversi anni: Jeanne Duval. la musa ispiratrice di alcuni Fiori del Male.Questultima entra anche come soggetto nella pittura di Manet, che ne fa un ritratto singolare. Adagiata su un canap la modella creola molto malata. Ma il suo abito straricco in ampiezza e dal candido biancore, risalta in forte contrasto col nero del divano, quasi a nascondere il volto sofferente (fig.4).Nel famoso quadro ampio 4m.x 6m. LAtelier del pittore (fig. 5) di Courbet, che si trova al museo dOrsay nel salone a lui dedicato, lattrice Jeanne Duval era inizialmente dipinta accanto a Baudelaire nellestremo angolo destro. Cancellata poi per volont del suo amante, vi aleggia ancora la leggenda del suo fantasma.Sia Manet che Courbet sono stati grandi amici del poeta parnassiano-simbolista. Con il primo condivideva lamore per la pittura spagnola. Baudelaire era molto sensibile a Goya, affascinato dalle sue Pitture Nere.Alcune sue poesie sono lequivalente letterario di quellarte maledetta e demoniaca, secondo il poeta Yves Bonnefoy, professore al Collge de France, deceduto 5 anni fa. Una eminenza letteraria, autore di un libro dal titolo inequivocabile per limportanza che ha avuto il Nostro in Francia: Il secolo di Baudelaire.Manet un dandy come lui. Entrambi quindi rappresentanti di quel fenomeno corrente per lepoca, il Dandismo. Un po agli esordi allora, raggiunger lacme a fine secolo con DAnnunzio e Oscar Wilde.Baudelaire scrive un saggio:con chiara allusione a Manet. Vi si afferma proprio questa teoria.Ambedue innamorati di Parigi, citt allepoca in effervescente cambiamento. Manet (1832- 1883) ha pi tempo per mostrare il suo dandismo; seguir il volto nuovo, impresso dalla bacchetta magica del barone di Haussmann.Parigi non ancora la Ville lumire della Belle Epoque, ma piuttosto quella dei Miserabilidi Victor Hugo. Manet era solito divertirsi, non badava a spese tra lopera e il Caf chantant. Mentre Baudelaire, pur amando la commedia umana, solo a volte era accurato nel vestire (blusa azzurra e guanti rosa ) e spesso era inseguito dai creditori.Scriveva articoli di critica letteraria per integrare i magri guadagni. E Paul Valery diceva che non si era mai sbagliato nel riconoscere i talenti successivi.Tanto per indagare sulle donne rappresentate in pittura, come era ad esempio quella di Manet? Quando Lirrompe nel Salon des Rfuss, un sipario si alza su un nuovo nudo di donna.E fu scandalo.- scrive Mallarm -Anche Courbet vicino a Baudelaire per il suo Realismo. Come sono le sue donne? Sono dannate. Basti pensare alle(fig. 6). Magnifici soggetti artistici che diventano oggetto di piacere, quindi conturbanti e inquietanti.Courbet osa al massimo nellarte della pittura con. Un quadro scandaloso, posto sempre nel museo dOrsay, un po pi avanti rispetto a. Sta in fondo alla sala nellombra, per evitare gli sguardi puritani senza riuscirvi per la forte luce del Verismo.il secolo delle donne quello in cui stiamo navigando. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta la donna ancora la prostituta, che si offre a tutti come modella e amante, prima di diventare quella fatale della seconda met del secolo.La sua emancipazione graduale e consapevole. Diventa una donna elegante e col potere della seduzione sottomette luomo. Pensiamo agli ultimi Impressionisti, fino alla donna di Boldini.Courbet e Baudelaire sono amici anche perch sostengono le stesse idee politiche. Sono attirati dalle idee socialiste di Proudhon. Il pittore della Franca Contea un rivoluzionario, che si batte in prima linea per La Comune, dopo la sconfitta di Sdan.Baudelaire un repubblicano nel 48, partecipa alle barricate. Voleva uccidere il generale Aupick, suo patrigno. Dopo il colpo di Stato di Napoleone III abbandona deluso ogni sogno politico.I Fiori del Male furono pubblicati nel 1857 e subito censurati. Baudelaire fu condannato a pagare una grossa multa e ben sei componimenti furono cancellati. Soltanto nel 1949 li si reintegr nella raccolta.Ebbene prima del putiferio scandaloso, avvenne un incontro importante che gli diede unaltra notoriet, quella di traduttore. Tre anni prima della morte di Edgar Allan Poe (1809-1849) Baudelaire legge alcuni racconti dellautore americano, tradotti sui giornali francesi.amore a prima vista (fig.7). Scopre un genio sconosciuto prima, che sente come un suo alter ego. In una lettera a quella che fu lunica donna amata - la madre - dice che lo vuole tradurre perch prova una forte vicinanza interiore. Fu cos che Poe divenne famoso in Francia, grazie alle sue traduzioni di grande successo.sono le parole del grande francesista Giovanni Macchia riferendosi al libro:, uscito prima del 1949. Un testo atroce testimone del clima persecutorio nei riguardi del poeta senza risparmiare lodio della madre. Pi volte fu spinto sullorlo del suicidio.La modernit lo ha felicemente riscattato, poich pag tra laltro tutto sulla propria persona.Sempre Macchia ricorda lamicizia sincera fino alla fine del fotografo Nadar per merito del quale conosciamo oggi il volto malinconico di Baudelaire.