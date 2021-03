«Avanti così!»

di Lorenzo Valletta

Ebbene, sì. Il Napoli esce vittorioso da un doppio confronto ostico. Si avvicina al suo record stagionale di vittorie consecutive (4). Lo avrebbe perfino superato, senza lo sciagurato finale della gara col Sassuolo, con la quale si deve accontentare di registrare una sequenza ininterrotta di 5 risultati utili.La squadra di Gattuso ha 11 punti in più rispetto allo scorso campionato. Niente male per un allenatore il cui futuro parrebbe lontano dalla riconferma... salvo ripensamenti.Con la speranza che tornino tutti integri, sono tredici i "napoletani" convocati dalle rispettive Nazionali: Insigne, Di Lorenzo, Meret, Mertens, Elmas, Zielinski, Fabian, Hysaj, Lobotka (in forse poiché reduce da una tonsillectomia) e Rrahmani. Tutti impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, eccetto Osimhen e Koulibaly: qualificazioni alla Coppa d’Africa. Impegno meno gravoso per Lozano: due amichevoli con il suo Messico.È tornato - eccome! - il folletto belga: con la doppietta ha regalato non solo i 3 punti ai partenopei, ma ha anche raggiunto i 100 gol in serie A, ad appena 2 da Antonio Vojak. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma il turnover con Osimhen lo sta aiutando a ritrovare la forma con meno stress.Chissà se Ringhio deciderà - una volta che i due avranno raggiunto la condizione ottimale - di schierarli, entrambi, dall’inizio, come è accaduto nelle prime partite di campionato. Di certo, l'"opzione staffetta" sta dando i suoi frutti, visto che Zielo, ai compiti di centrocampista, unisce pure quelli di supporto alla prima punta.Il terzino albanese merita una particolare lode: in quest’ultimo match ha percorso 11,121 chilometri ed è primo per palloni recuperati: 9, in linea - in questa speciale classifica - con lo scorso match, dove ne aveva riconquistati 10, appena un gradino sotto KK.Tuttavia, il giocatore è bersaglio di critiche feroci da parte dei tifosi azzurri che in lui ravviserebbero - a quanto pare, ingiustamente - uno scarso attaccamento alla maglia, motivato dal fatto che Hysaj è prossimo alla scadenza di contratto.11 tiri totali del Napoli, 8 per la Roma; in porta 5 a 3; 1,07 contro 0,73, il confronto negli expected gol; 47% a 53%, il dato sul possesso palla; 88 a 86, la precisione nei passaggi.>Azzurri che nelle ultime partite stanno mostrando più cinismo sotto porta.La punizione di Dries Mertens - minuto 26 - ha registrato un xg di 0,10, dunque leggermente "più semplice" del calcio piazzato che Insigne realizzò nel match d'andata (0,04), dato che, quest'ultimo, avveniva da posizione più defilata.L’altra marcatura del centravanti belga, al 33’, ha un xg di 0,42, poiché si devono valutare sia la posizione dell'estremo difensore romanista che lascia la porta sguarnita, sia il colpo di testa di Dries: 42 volte su 100 si segna da quella determinata mattonella.Sul fronte giallorosso la conclusione dall’xg più elevato va ascritta a Lorenzo Pellegrini, nell’area di rigore, al 45’, con un xg di appena 0,28 sugli 8 tiri totali.l Napoli ha mutuato l’impostazione della gara precedente col Milan: propositivo nel primo tempo; più coperto nel secondo. A testimoniarlo, il dato sul baricentro: nei 45 minuti iniziali si sistema a 52,56 metri dalla sua linea di fondo - schiacciando la Roma nella propria metà campo - per poi, nell'ultima frazione di gioco, forte del doppio vantaggio, arretrare di 8 metri.