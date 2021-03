Il Napoli Basket in vetta al girone

di Mario Triggiani



Nellincontro pi atteso di tutta la stagione di Serie A2 la Generazione Vincente Napoli Basket ha sconfitto lUnieuro Forl in una gara che non ha disatteso le altissime aspettative tipiche di quando si incontrano le prime due squadre in classifica.

Dopo qualche svarione nei primi minuti di gioco la Ge.Vi. prende saldamente il controllo della gara a met primo quarto grazie a due giochi da tre punti di Mayo e Lombardi. Forl rimane comunque in contatto grazie alle triple dellex partenopeo Roderick, ma la difesa di Napoli brava ad impedire agli ospiti di recuperare.



La gara uno spettacolo per gli occhi come solo gli scontri diretti di alta classifica sanno essere. Continui capovolgimenti di fronte e difese arcigne fanno da padrone in un match che avrebbe meritato il PalaBarbuto pieno e non gli spalti vuoti obbligati dalla pandemia.

Si arriva agli ultimi minuti con Napoli sul +3 grazie ai tiri liberi segnati da Mayo. Dallaltra parte del campo Giachetti segna un bellissimo canestro da tre per impattare il punteggio quando manca un minuto al termine della gara.



Roderick commette il suo quinto fallo e abbandona il campo mandando Lombardi in lunetta. Lala della Ge.Vi. non sbaglia e regala un nuovo vantaggio ai partenopei, bravissimi nellazione successiva a recuperare palla e volare sul +4 grazie ad una schiacciata di Parks. Il tentativo disperato di Giachetti trova solo la stoppata di Marini e cos Napoli arrotonda il vantaggio con i liberi e pu festeggiare una meritatissima vittoria.

Il successo contro Forl vale doppio per Napoli, che non solo aggancia gli avversari in vetta al Girone Rosso ma conquista anche il primato nel girone della seconda fase.



Al termine della stagione regolare, la cui ultima giornata prevista per domenica prossima anche se sono molte le gare rinviate ancora da recuperare, le prime tre squadre di ognuno dei due gironi di A2 accederanno ad un nuovo girone da sei squadre in cui affronteranno le compagini dellaltro girone.



Per il Girone Rosso sono gi matematicamente qualificate Forl, Napoli e Scafati che conserveranno i risultati ottenuti negli scontri diretti. La Ge.Vi. partir dunque da 6 punti, frutto delle due vittorie contro Scafati e della vittoria contro Forl appena conquistata. Un bottino cos ricco certamente sar utile agli azzurri quando dovranno andare alla conquista delle posizioni pi alte della classifica del girone della seconda fase.

Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar contro Rieti domenica prossima al PalaSojourner. Si tratter di uno scontro ininfluente ai fini della classifica dei partenopei ma utile per provare schemi e tattiche in vista della seconda fase della stagione, al via il prossimo 25 aprile.



GeVi Napoli - Unieuro Forli 75-69 (23-22, 16-13, 15-17, 21-17)



GeVi Napoli Basket: Josh Mayo 15 (2/4, 2/5), Andrea Zerini 14 (5/6, 1/2), Pierpaolo Marini 12 (2/8, 2/6), Jordan Parks 9 (3/7, 0/3), Eric Lombardi 9 (1/3, 0/2), Lorenzo Uglietti 8 (3/5, 0/2), Diego Monaldi 3 (0/2, 1/4), Antonio Iannuzzi 3 (0/3, 0/0), Daniele Sandri 2 (1/1, 0/4), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi : 23 / 27

: 23 / 27 Rimbalzi : 33 6 + 27 (Eric Lombardi 8)

: 33 6 + 27 (Eric Lombardi 8) Assist: 12 (Josh Mayo, Pierpaolo Marini 4)



Unieuro Forli: Jacopo Giachetti 15 (5/10, 1/4), Erik Rush 13 (3/4, 2/3), Terrence Roderick 9 (3/5, 1/3), Aristide Landi 9 (3/5, 1/1), Yancarlos Rodriguez 8 (0/1, 1/3), Davide Bruttini 7 (1/5, 0/0), Riccardo Bolpin 5 (1/2, 1/2), Nicola Natali 3 (1/2, 0/1), Luca Campori 0 (0/0, 0/1), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0), Benjamin Babacar Ndour 0 (0/0, 0/0)