Simona De Rosa, jazz e geologia

di Adriano Cisternino



E meno male che prende quota la musica in streaming. Al momento l'unica e pi consistente via d'uscita - a parte i rari spazi televisivi - dal black-out di note dal vivo che la pandemia ha imposto da oltre un anno. Da ogni parte d'Italia le iniziative si moltiplicano a ritmo continuo per tenere aperte, almeno virtualmente le porte della musica. E il jazz cerca di tenere il passo.



Puntuale con l'ormai consolidato appuntamento quindicinale, riecco gioved 25 (ore 20) la diretta online dal teatro Ateneo di Casoria sul canale youtube di Unica channel per la serie Un'ora di musica live con la rega di Ettore Terribile Chianese. Ospite del trio di Elio Coppola (batteria), con Antonio Caps (pianoforte) e Antonio Napolitano (contrabbasso), sar stavolta la vocalist napoletana Simona De Rosa.



Una laurea in geologia nel cassetto (perch cos volevano in famiglia), la passione e le innegabili risorse vocali alla fine hanno prevalso aprendole orizzonti in tutt'altra direzione. Studi e primi riconoscimenti a New York e nel 2015 arriva anche il primo album, Waves, onde, per l'etichetta Picanto Records, prodotto da Giuseppe Reale del Music Art.



Musica e geologia confluiscono in un unico progetto durante una performance presso le Nazioni Unite, a New York, per la conferenza mondiale dedicata allo sviluppo sostenibile degli oceani. Salgemma il titolo del suo terzo album registrato nella Grande Mela.



Eclettica e versatile nel suo repertorio ad ampio spettro, Simona ha raccolto ormai esperienze e consensi sui palcoscenici di mezzo mondo, da New York al Vietnam, dal Messico a Pechino dove si era trasferita dal 2018 come docente di canto alla Contemporary Music Academy, attivit che alternava ai concerti in varie citt asiatiche. Inutile aggiungere che il Covid 19 l'ha bloccata a Napoli da un anno e passa.



Rieccola dunque su un palco di casa, ma con un pubblico virtuale senza confini, come testimoniano le innumerevoli interazioni che Un'ora di musica dal vivo registra puntualmente in diretta: daIl'Italia, ma anche dall'Europa e dal continente americano, tant' che Elio Coppola, leader del trio, costretto ormai a presentazioni sia in italiano che in inglese.



Standard del jazz nella scaletta di gioved sera con qualche doveroso omaggio alla madre terra, arrangiato naturalmente in stile personale.