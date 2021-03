Dal Mobbing alla svolta

di Giovanna D'Arbitrio



In un momento drammatico, segnato dalla pandemia che proprio sulle donne picchia forte con numerosi licenziamenti e perdita di posti di lavoro, il libro diSara Abdel Masih, ci sembra un valido supporto a non demordere e a lottare in modo concreto seguendo il suo coraggioso esempio, nonch strategie da lei suggerite, nellattesa di una veloce ripresa di tutte le attivit lavorative con la sconfitta del Covid19.





In effetti Il libro diSara Abdel Masih, Dal Mobbing alla svolta- Come trasformare momenti difficili in trampolini di lancio,(Ed. Mind) evidenzia precisi obiettivi gi nellaPrefazione, a cura diRoberto Cer, direttore della collana Se vuoi puoi(nonch executive Coach e Top Manager di aziende leader) che si occupa di programmi formativi e scrive libri, tra i qualiemerge per lappunto Se vuoi puoi (Ed Metamorfosi 2011).





Nella suddetta prefazione Cer si definisce un allenatore mentale, divenuto tale dopo aver acquisito la consapevolezza che la nostra vita influenzata da tre elementi fondamentali, cio come pensiamo, come parliamo, come agiamo,e pertanto necessario servirsi di opportune strategie per prendere in mano il controllo della nostra vita personale e professionale.





NellIntroduzione, intitolataUna premessa con il botto: la corsa campestre,Sara Abdul Masihricorda una competizione alla quale aveva partecipato da bambina: pur partendo in svantaggio per una caduta iniziale, era riuscita via via a riguadagnare terreno e a vincere seguendo gli incitamenti della sua voceinteriore.





Seguono 4 capitoli : 1)Lamia storia; 2) La meschinit di Mr. Mobbing; 3) La svolta; 4) Il protocollo di soluzione.ciascuno introdotto da significative citazioni. Infine laConclusionesollecita riflessioni sulla leadership femminile, mentre inAppendicevengono fornite preziosetestimonianze.





Nel risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue:





Nella vita non tutte le cose che facciamo vanno sempre come ci aspettiamo, neanche quando siamo benestanti e soddisfatti della nostra realt quotidiana. Avere una bella famiglia, una splendida carriera e sentirsi bene nella propria pelle non significa essere automaticamente immuni dalle difficolt, dai problemi, dai pregiudizi e dalle brutte esperienze. La storia che leggerai in questo libro parla di un fenomeno silente ma pi diffuso di quanto non sembri: il mobbing.





In particolare quella forma di mobbing che si accanisce spesso e volentieri sulle donne nel mondo del lavoro. Il volume offre un protocollo da seguire e soluzioni pratiche, concrete ed efficaci per tutti coloro che hanno a che fare con questo problema, non soltanto per chi ne vittima. importante sapere cos' il mobbing, imparare a riconoscerlo e a farvi fronte nella maniera corretta, in modo da trasformarlo in una sfida dalla quale uscire vincitori a testa alta.





Credevo di essere allapice della mia carriera, avevo tutto: un marito che amavo, tre splendidi figli e un buon lavoro- Sara afferma -Ancora non capivo, o forse non volevo capire che ero caduta nella spirale del mobbing. Giorno dopo giorno, ero sottoposta a continue vessazioni sul lavoro, umiliazioni fini a se stesse, ma che feriscono nel profondo e che finirono col farmi sentire annientata, incapace, totalmente inerme e terrorizzata dal fatto che una mia reazione avrebbe potuto farmi perdere tutto ci che avevo conquistato e costruito in tanti anni di lavoro. Il mobbing sul lavoro un fenomeno subdolo, tanto difficile da riconoscere quanto da sconfiggere. Riprendere in mano la mia vita e la mia identit non stato semplice, per questo ho deciso di diventarne una vera e propria esperta e di raccontare quanto provato sulla mia pelle nel libro Dal Mobbing alla Svolta. Un libro che vuol essere un punto di partenza per ispirare e motivare chi vittima di mobbing con un protocollo che permetta di riconoscere ed elaborare questa forma di bullismo per ottenere la propria svolta.





Senzaltro un libro coinvolgente quello di Sara Abdel Masih, un libro che si legge tutto dun fiato, scritto in uno stile semplice e spontaneo, quasi colloquiale, ma allo stesso tempo colto ed elevato in cui emerge non solo il carattere volitivo dellautrice, ma anche la sua sensibilit radicata in valori irrinunciabili e sincera spiritualit, lumilt infine nel riconoscere determinante per la sua vittoria il sostegno di familiari e amici nella sua dura lotta.





Sara ha ottenuto diversi riconoscimenti tra i quali ricordiamo:Premio Milanese dell'anno (2018), Where Milan Award (2018).











Nel 2020 le stato assegnato ilPremio Pavoncella,come Donna Manager dell'Annocon la seguente motivazione: Direttrice dellHotel dei Cavalieri e dellHotel The Square, due fra le pi prestigiose realt alberghiere di Milano; presidente dellA.D.A., LAssociazione dei Direttori dAlbergo lombardi, Sara Abdel Masih, madre greca e padre egiziano, vanta, fra i tanti riconoscimenti professionali quello, di Milanese dellAnno.





Alla guida di strutture ricettive rigorosamente a cinque stelle, appartenenti a catene mondiali come Four Seasons Hotels & Resorts e Bulgari Hotels & Resorts, ha saputo conciliare lavoro e professionalit con lessere madre a tempo pieno.





Da Simone, con cui sposata, ha avuto tre bambini, tra cui due gemelli. Ma limpegno in famiglia non le ha impedito di cimentarsi in una nuova sfida con lapertura di una struttura di categoria inferiore, rispetto a quelle sino a quel momento dirette, con un obiettivo ambizioso: conquistare le 5 stelle. Il tuttoraggiungibile grazie a quel gioco di squadra che lha vista cimentarsi, con successo, anche nel beach volley, giocato a livello agonistico, nei circuiti nazionali ed internazionali.





Lepidemia da corona virus che lha sorpresa proprio nel momento cruciale della sua seconda vita professionale, ha messo in luce linnata umanit e generosit.





In una delle strutture da lei dirette, Sara Abdel Masih, ha accolto pazienti covid in quarantena, operatori sanitari e medici bisognosi di una dimora momentanea per scongiurare leventuale trasmissione in famiglia del corona virus.





Ai tanti traguardi professionali ne ha aggiunto, proprio in piena pandemia, un altro prestigioso: linaugurazione ed apertura al pubblico del The Roof Milano- Una Donna che non ha ammainato bandiera, nella certezza che Milano e lItalia tutta avrebbero superato anche questa drammatica prova. Ed a Sara Abdel Masih va dunque con pieno merito, per scelta unanime della Giuria, il Premio Pavoncella come Donna Manager 2020.