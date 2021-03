Roma fa' la stupida stasera!

di Lorenzo Valletta



I giallorossi, in questa stagione, non hanno mai vinto uno scontro diretto, con le cinque avversarie che, attualmente, la precedono in classifica: 3 pareggi e 4 sconfitte. Come mai, allora, si ritrovano, l, nel plotoncino di testa? Perch non hanno mai perso contro le piccole. Eccezion fatta proprio per lultimo match: sconfitta a Parma per 2-0.Proveranno, dunque, a riscattarsi nel derby del sole. Quindi, attento Napoli a non cadere nelle trappole capitoline.IlPartiamo dal giocatore in: Edin Dzeko, con un expected gol (xg) di 11,09 -4,09. La dicitura in corsivo indica che il cigno di Sarajevo ha sprecato ben 4 tra le chance potenzialmente trasformabili in gol. Dato del tutto insolito per un attaccante che ha sempre avuto il feeling con la porta. Il bosniaco stato, inoltre, al centro di una vicenda societaria - nel mese di gennaio - a causa della quale stato destituito dal ruolo di capitano e, alternato con la sua riserva: Borja Mayoral, in leggero stato di, con 5,84 +0,16.Un altroil rigorista Jordan Veretout - uno degli obiettivi dellagenda di mercato di Giuntoli - con un xg di 8,16 +1,84 che dimostra che 1/2 segnature sono frutto della sua bravura, quando si presenta sotto rete. La somma dei due coefficienti riporta le finalizzazioni del francese, in campionato: 10, di cui 5 dagli 11 metri.Non sar presente, per infortunio, lesterno Henrikh Mkhitaryan, che mantiene un profilo lineare con il suo xg: 9,84 -0,84. Vale a dire? 9 le sue segnature senza sciupare neanche un occasione. Da sottolineare, pure, un altro primato nel suo curriculum stagionale: il giocatore con pi minuti - 2118, per lesattezza - nella rosa guidata da Paulo Fonseca.Il tecnico portoghese predilige lutilizzo del modulo 3-4-2-1: allattivo 2297 minuti, cui si devono 47 gol (su 350 tiri), quinto miglior attacco del campionato.Paradigmatico come la Roma abbini azioni in contropiede con esterni a tutta fascia: sullout mancino, Leonardo Spinazzola; Bruno Peres e Rick Karsdorp, sul lato destro. Infatti, sono primi per gol segnati su ripartenze.Unaltra freccia nella faretra dei prossimi avversari del Napoli sono le verticalizzazioni sulla corsa.Non impeccabili nella protezione sui tiri da fuori area, aggiungono nel loro carnet di aspetti negativi, pure un discreto numero di errori individuali.