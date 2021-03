Un derby infuocato

di Mario Triggiani



Tiri liberi : 18 / 21

: 18 / 21 Rimbalzi : 35 6 + 29 (Antonio Iannuzzi 10)

: 35 6 + 29 (Antonio Iannuzzi 10) Assist: 15 (Diego Monaldi 5)

Tiri liberi : 24 / 31

: 24 / 31 Rimbalzi : 32 7 + 25 (Charles Thomas 8)

: 32 7 + 25 (Charles Thomas 8) Assist: 7 (Mattia Palumbo, Darryl Joshua Jackson, Bernardo Musso 2)

Nel big match di giornata del Girone Rosso la Generazione Vincente Napoli Basket si imposta nel derby contro la Givova Scafati per 78-68 dopo essere stata in netto svantaggio nel primo quarto.Linizio della gara di Napoli infatti da dimenticare, con tantissima confusione in attacco e molte disattenzioni in difesa. Scafati ne approfitta e vola fino al +11 sul finire di primo quarto grazie ai canestri di Cucci e Rossato.Nel secondo quarto, per, entra in campo Daniele Sandri e cambia la partita. Lala della Ge.Vi. prima segna due triple, poi recupera una palla gettandosi a terra e consegnando un facile assist che Marini sfrutta per riportare Napoli a ridosso degli avversari.Linerzia oramai in favore di Napoli, che riesce a conquistare il vantaggio e non lo lascer pi per il resto della gara.Nel secondo tempo sale in cattedra Thomas, centro americano di Scafati e tra i migliori giocatori della categoria. Dopo un primo tempo in chiaroscuro, Thomas comincia a dominare sotto il canestro di Napoli conquistando tanti rimbalzi offensivi che costringono i partenopei a fermarlo fallosamente pur di non concedergli facili appoggi.Per fortuna dallaltra parte del campo gli azzurri bucano ripetutamente la retina avversaria mantenendo sempre la leadership della gara.I napoletani hanno qualche brivido quando perdono uno dopo laltro nel giro di pochi minuti per raggiunto limite di falli Sandri e Lombardi e Scafati ricuce lo svantaggio fino al -4 ma Marini bravissimo a trovare due canestri consecutivi che regalano il successo alla Ge.Vi..La vittoria nel derby consente alla Ge.Vi. di consolidare il proprio secondo posto in classifica allontanando proprio Scafati, che rimane terza. Davanti a Napoli c ora solo lUnieuro Forl.Proprio la formazione capolista sar il prossimo avversario della Generazione Vincente Napoli Basket. Gli azzurri avrebbero infatti dovuto affrontare mercoled prossimo Chieti, ma i numerosi casi di Covid nella squadra abruzzese hanno convinto le societ a rinviare lincontro, probabilmente al prossimo 11 aprile.La Ge.Vi. torner cos in campo direttamente domenica prossima al PalaBarbuto per ospitare Forl nel match probabilmente pi atteso dellintero campionato.Le due squadre hanno gi dato spettacolo nella gara di andata, quando Forl si impose per 9 punti, e sicuramente ci si potr attendere unaltra gara combattutissima nella sfida di ritorno.: Pierpaolo Marini 18 (6/8, 1/4), Jordan Parks 17 (5/12, 2/6), Eric Lombardi 10 (2/3, 1/4), Antonio Iannuzzi 9 (3/9, 0/0), Josh Mayo 8 (2/4, 0/0), Daniele Sandri 8 (0/1, 2/5), Andrea Zerini 4 (2/2, 0/0), Diego Monaldi 4 (1/1, 0/4), Lorenzo Uglietti 0 (0/0, 0/1), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0), Claudio Angelo Aldi 0 (0/0, 0/0)Givova Scafati: Charles Thomas 22 (1/12, 1/4), Riccardo Rossano 11 (4/7, 0/0), Mattia Palumbo 10 (1/2, 2/3), Valerio Cucci 9 (2/3, 1/3), Luigi Sergio 7 (2/3, 1/6), Darryl Joshua Jackson 5 (1/2, 1/6), Lorenzo Benvenuti 2 (1/2, 0/0), Bernardo Musso 2 (1/1, 0/1), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Tommaso Marino 0 (0/0, 0/0)