Senza Ibra il Milan non batte la fiacca

di Lorenzo Valletta



La svolta del club rossonero arrivata con lapprodo di Maldini nelle vesti di dirigente e di Pioli in quelle di allenatore. Prima di allora, un periodo di crisi lungo 7 anni. Lacquisto di un leader carismatico come Ibrahimovic ha dato uniniezione di fiducia alla squadra: dalla vittoria, in trasferta, a Lecce - giugno 2020, ripresa del campionato post lockdown - fino alla sconfitta, in casa, contro la Juventus (lo scorso 6 gennaio), il Milan ha totalizzato ben 20 vittorie e 7 pareggi.Ci che il Napoli ha patito nel recente passato, il Milan lo sta subendo adesso: linfermeria colma di giocatori. Tra questi, proprio il colosso svedese. Va detto, per, che senza la sua punta di diamante, la formazione di Pioli ha registrato, comunque, un ruolino non da poco: 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.Un fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic non pu che mantenersi lineare sotto il profilo degli expected gol (xg): 14,05. Ergo? Ha finalizzato 14 volte senza sprecare neanche una chanche. Il numero in corsivo sta l a sottolinearlo.Chi si trova in leggero stato disono Rafael Leao con 4,37e Ante Rebic: 4.23. Le somme dei coefficienti xg di entrambi gli attaccanti rossoneri corrispondono alle marcature fin ora realizzate, da ciascuno, in campionato: 5.Pu suonare insolito per un terzino ma, oramai, non c' da sorprendersi se si parla di Theo Hernandez, nel riscontrare tratti statistici da attaccante. Osservate, appunto, il suo xg in: 2,75che dimostra che almeno 1/2 reti sono il risultato della sua bravura, quando si destreggia negli inserimenti da prima punta navigata, pur partendo dalla sua zona di competenza.Il giocatore che vanta il primato del minutaggio pi alto della rosa milanista? Gianluigi Donnarumma (2250 minuti). Il portiere classe '99 ha tenuto il clean sheet in 9 partite. Non un caso che il Milan sia tra le miglior difese del campionato.Il 4-2-3-1 il modulo fondamentalmente usato: allattivo, in ben 2424 minuti, cui si associano 50 gol su 387 tiri.Rientra, tra le prerogative dei prossimi avversari del Napoli, lattaccare sulle fasce, adoperando terzini di spinta come il gi citato Theo Hernandez, come Davide Calabria e, alloccorrenza, con Diogo Dalot, obiettivo di mercato degli azzurri.Del resto alla loro velocit, oltre agli effettivi del reparto avanzato, che si deve l'agile manovra di contropiede.Se la cavano anche sui calci piazzati: 11 gol realizzati.Pochi i punti deboli nel curriculum rossonero. Tra questi, la loro pecca maggiore sta nellapplicazione della tattica del fuorigioco.