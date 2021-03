Francesca d’Oriano

Cavaliere della Repubblica per la Cultura

di Giovanna D'Arbitrio



Come campani siamo lieti per l’alta onorificenza diassegnata dal Presidentealla dott., nostra conterranea nata a Pozzuoli ed ora residente a Sabaudia, presidente dell’Associazione culturale no-profit, e in particolare ideatrice del, dedicato alla creatività femminile.Come si legge dal comunicato (qui in parte riportato) di, Capo Ufficio Stampa del Pavoncella,Nel ricevere l’alta onorificenza Francesca d’Oriano, visibilmente emozionata, ha dichiarato quanto segue:. Ha ringraziato inoltre le amiche della Giuria, le Istituzioni e i Privati che le sono stati costantemente al suo fianco.Ci sembra giusto ricordare che il Premio Pavoncella, giunto alla sua IX edizione nel 2020, a causa del Covid 19 ebbe luogo non a giugno, come al solito, bensì il 19 settembre. La Giuria presieduta dalla prof., subentrata a, premiò una donna prestigiosa come, senatrice a vita, nominata Donna dell’Anno, e, giudice della Corte Costituzionale, nominata Donna dello Stato per lo Stato.Per il rilievo internazionale acquisito dal Pavoncella, ci sembra giusto ricordare l’edizione del 2016 quandoaccettò la candidatura a., quale prima donna nominatanegli oltre 800 anni di vita della prestigiosa città universitaria di Oxford, nonché per le doti sensibilità e coraggio evidenziate nell’affrontare le difficili sfide del mondo globalizzato.Covid19 permettendo, quest’anno il Premio Pavoncella arriverà alla X Edizione che avrà luogo di nuovo a settembre, a Sabaudia, e comunque sempre nel rispetto delle norme per contenere la pandemia.Per dettagliate informazioni sul Premio Pavoncella e Francesca d’Oriano, consigliamo di consultare il sito già citato: www.premiopavoncella.it