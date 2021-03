Ei fu. Siccome immobile...

di Elvira Brunetti



Dolce ricordo di quando la memoria si esaltava con l'apprendimento di versi, stampati ormai nel cuore di tutti noi!, l'ode che commemora la morte di Napoleone (fig. 1), scritta da Alessandro Manzoni (fig. 2).. Due sillabe e un punto.Sembra la ripresa di un altro incipit ancora pi celebre. Due note violente che risuonano come due colpi di cannone. Cos si annuncia la terza sinfonia del divino Beethoven (fig. 3).E chi pi di un titano della musica avrebbe mai potuto lodare le imprese titaniche di un genio dell'arte militare? La scrisse nel 1803.Ma l'eroe che promise la libert, si autoproclam imperatore dei Francesi nel 1804 e Ludwig Van, anche se deluso, la chiam l'Infine il quadro che pi lo rappresenta quello di Jacques Louis David (fig. 4). Anche l il cavallo impennato al valico delle Alpi lascia gi presagire la conquista dell'Italia.Quando nel famoso Salotto di donna Elvira (fig. 5), la sottoscritta, venne in qualit di ospite il professore Luigi Mascilli Migiorini, autore di pi libri su Napoleone, si parl di quella che non affatto una questione secondaria e cio il relativismo di giudizio sul personaggio in causa.Nell'Ottocento c' il mito romantico con Stendhal che aveva una grande ammirazione per chi come Lui incarnava l'ambizione dell'uomo moderno. Nessuno sfugg al Suo fascino, neppure i suoi nemici di pensiero.F. R. de Chateaubriand diventa un anti-Napoleone. Victor Hugo riferendosi a Suo nipote dice che gli mancava quella magnificenza cesarea.Tutto cambia con "" che rivisita la storia del passato alla luce di un nuovo metodo d'indagine. L'attenzione sulle dinamiche di sviluppo e la logica alla base dei movimenti delle masse sociali.Nel 1929 nascono "", che mettono in evidenza l'importanza del fattore tempo e cio la distanza dagli avvenimenti. Perch bisogna fare molta attenzione quando si parla di un fatto storico.Anche solo per raccontare un episodio, quindi non per giudicarlo, occorre una separazione. Ad esempio nel 1935 uno storico francese, Georges Lefebvre, che gi aveva fatto una profonda analisi della Grande Rivoluzione, partendo dalle masse contadine, scrive un libro su Napoleone e dice in sintesi che stato un figlio del dispotismo illuminato del Settecento.Comunque Napoleone resta il simbolo della modernit. Il passaggio dall'Ancien Rgime, pieno di fascino nostalgico si gioca sul tempo. La velocit delle sue battaglie, la rapidit d'azione. Da una parte il successo, dall'altra la solitudine. Amato, temuto, odiato.La Rivoluzione francese gli diede la luce, ma dopo aver cavalcato il trionfo della libert del popolo, inciampa e diventa preda di quel sogno di potenza: "" che infici la sua grandezza.Come Alessandro Magno distrutto da un sogno espansionistico. Anche Carlo Magno os espandersi fino a creare il Sacro Romano Impero, primo esempio di Europa unita, ma and a Roma per farsi incoronare imperatore (fig. 6).Napoleone invece fece venire il Papa a Parigi e nella chiesa di Notre Dame si autoproclam imperatore (fig. 7). Un altro elemento a suo sfavore stata la razzia di opere d'arte dall'Italia e dall'Egitto.Un personaggio quindi molto controverso di cui da sempre si discute e si discuter ancora.Accanto tuttavia alla visione elogiativa delle sue gesta in auge tutt'oggi, da un po' di tempo invece, esiste un fenomeno culturale importato dagli Stati Uniti in Europa, molto vivo soprattutto in Francia:Un movimento che, per pareggiare i conti col passato, vuole cancellare la memoria dei misfatti.Dal razzismo all'antisemitismo, dalla decolonizzazione alla questione di genere e oltre. Un revisionismo culturale che per sfocia in sfregi di monumenti e azioni varie di ostracismo, boicottaggio e mobbing nel campo del lavoro.Qualcuno ha parlato di Nuova Inquisizione. Sei razzista o maschilista? Allora ti punisco.Alcuni studiosi Francesi si sono chiesti perch in molti Paesi europei si preparano le celebrazioni per commemorare il secondo centenario della morte di Napoleone e nel loro Paese no.Forse ancora presto. Certo che apparentemente sembra che sia stato nel tempo poco ricordato. A Parigi c' solo una piccola strada Rue Bonaparte.Ultimamente a Rouen c' stata una crociata anti Napoleone per eliminare la statua equestre di bronzo (fig. 8), costruita con i cannoni presi dai vinti della battaglia di Austerlitz.La leggerezza del sindaco poi, che propone di sostituirla con una scultura femminile perch nella sua citt non ci sono statue di donne.√ La verit che l'ignoranza della storia grave ed il terreno fertile sul quale progrediscono le aberrazioni culturali.In conclusione se lanata con buoni intendimenti, sostenuta da diversi intellettuali per pareggiare gli errori dei nostri antenati, assistiamo oggi ad un degrado peggiore.Viva la confusione e la perdita del senso di ogni misura !