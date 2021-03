La tromba di Fabrizio Bosso

di Adriano Cisternino



Gli impegni si rispettano. Costretto a saltare l'appuntamento due settimane fa per improvvisi problemi familiari,pronto agioved prossimo 11 marzo.Sar il sesto concerto in diretta streaming dal teatro Ateneo di Casoria e sul canale Youtube diper la serieSul palco, alle ore 20, con il trombettista torinese salirannoal pianoforte eal contrabbasso e alla batteria il dinamicoche, con il regista, ha ideato e dato vita a questo format giunto al suo sesto appuntamento con un pubblico di appassionati sempre crescente ed una platea di collegamenti sempre pi geograficamente vasta.Chiaro che la perdurante chiusura di ogni forma di musica in presenza accresce la sete di musica in diretta e lo streaming rappresenta ormai pi che un ripiego, come anche le offerte della classica dimostrano.La qualit dell'offerta fa da grande richiamo e anche stavolta il gruppo promette musica da ascoltare e da vedere con estrema attenzione. A cominciare dal pezzo introduttivo della scaletta che stavolta sarbrano che il pianistacompose in omaggio a RayRobinson, il campione del mondo di pugilato (peso medi) ritenuto tuttora da molti esperti il pi grande pugile in assoluto all time.Un pezzo che il distillato pianismo di Antonio Caps sapr esaltare al meglio. La tromba di Bosso si produrr poi insieme al trio in alcuni standard di Monk alternati a pezzi tratti dal suo ultimo album,r realizzato in quartetto con, pianista anglosalernitano, il contrabbasso del frascatanoed il batterista abruzzese. Insomma ci sar da divertirsi anche stavolta.