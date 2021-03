Luna Rossa sul mare di Auckland

di Mimmo Carratelli



Uccellacci marini, albatros elettronici, libellule tecnologiche. Sono le barche della Coppa America da dieci anni a questa parte. Siluri volanti. Lontane, nel tempo, le golette dellIsola di Wight. In soffitta i velieri successivi. Prima i possenti trimarani. Ora gli agili monoscafi. Barche che volano.



Bisogna farci locchio e adattarci il cuore senza rimpianti per i vecchi legni che carezzavano le onde, per i maghi delle brezze e gli stregoni dei salti di vento, laffascinante marineria dei tempi romantici.



Oggi, ci sono venti chilometri di fili nella pancia sottile delle barche lunghe venti metri che collegano computer, sensori, cellule e display di queste macchine marine ad alta tecnologia.



I marinai fanno gli scienziati, ma restano marinai. La vittoria sempre nelle loro mani.



Per la seconda volta, Luna Rossa parte alla conquista della Coppa America, ancora contro i neozelandesi. La prima volta nel 2000.



NUOVA ZELANDA

A sud-est dellAustralia, nel Pacifico meridionale, lisola della Nuova Zelanda (pi piccola dellItalia, 5 milioni di abitanti), ospita per la terza volta la Coppa America.

Campo di regata il Golfo di Hauraki, davanti ad Auckland, protetto dallIsola Grande Barriera e dallIsola Piccola Barriera, con nove piccole isole e un vulcano spento. In lingua maori, Hauraki significa vento del nord.



NOTTI BIANCHE

Dal 10 marzo, se il lockdown in Nuova Zelanda per Covid sar finito, ultimo atto della Coppa America 2021, il confronto finale per la conquista della Coppa tra lo sfidante Luna Rossa e il detentore del trofeo Team New Zealand al meglio di tredici regate.



Dalla lontana Oceania, in diretta alle quattro del mattino, ci sveglieranno la voce avvolgente e precipitosa di Guido Meda, lasso delle telecronache motociclistiche, gas a manetta, le puntualizzazioni tecnico-tattiche di Roberto Ferrarese, inflessioni baresi e voce roca che sembra provenire dal pozzetto di un veliero, i commenti gentili della romana bionda Flavia Tartaglini, campionessa della tavola a vela, le pacate e sagge osservazioni di Giovanni Bruno, lOmero napoletano e parlante della vela. il team Sky ad Auckland per la Coppa America.



LUNA

Il doppio timoniere, laustraliano James Spithill a destra, il palermitano Francesco Bruni a sinistra (forza Palermo), la grande novit di Luna Rossa, costruita con settemila metri quadrati di fibra di carbonio nei cantieri bergamaschi Persico, idraulica del Gruppo brianzolo Cariboni, tecnologia della Pirelli, abbigliamento Prada.

Pietro Sibello, ligure di Albenga, alla regolazione della randa e tattico. Fra gli otto grinder, due napoletani del Circolo Savoia, il velista Pierluigi De Felice e il canottiere Emanuele Liuzzi (1,91).

Il riminese Max Sirena il team director, alla settima partecipazione in Coppa America. Yacht club sfidante il Circolo della vela Sicilia con sede suggestiva a Mondello.

Patrizio Bertelli, aretino, 75 anni, velista negli anni Settanta, nono uomo pi ricco dItalia, amministratore delegato del Gruppo Prada, la pi famosa holding italiana nel settore della moda, il patron di Luna Rossa con la moglie Miuccia Prada. Ha investito 65 milioni di euro nella sua quinta campagna di Coppa America.



CICLISTI

Il Team New Zealand presenta la novit assoluta dei grinder-ciclisti, i cyclors, i velisti a pedali. Dopo avere testato che la forza esplosiva delle gambe maggiore di quella delle braccia, sulla barca neozelandese i verricelli vengono mulinati con le gambe.

Tra gli otto cyclors ci sono lex ciclista neozelandese su pista Simon van Velthooven e il canottiere emiliano Gino Nobili. Proprietario della barca larcigno Grant Dalton, 64 anni, nato ad Auckland, ex rugbista e velista, appassionato di moto.

Timoniere il velista olimpico Peter Burling, 30 anni. Skipper Glenn Ashby, 43 anni, dal carattere impossibile. Flyght controller il trentunenne Blair Tuke.

La barca neozelandese stata progettata per venti medio-forti. Durante le prove di gennaio si ribaltata per un errore di manovra con i foils.



FOILS

I foils sono le ali delle nuove barche di Coppa America. Regolano la stabilit del monoscafo e permettono alla barca di alzarsi in volo per arrivare a sfiorare i cento chilometri allora offrendo meno resistenza possibile allacqua.



I foils di Luna Rossa sono di colore giallo. Ciascuno pesa 500 chili. Possono sostenere un carico di 27 tonnellate (Luna Rossa pesa 6,5 tonnellate).



ROUND ROBIN

Nelle World Series di gennaio, ha trionfato la barca inglese Ineos, al timone il commendatore dellImpero britannico Charles Benedict Ainslie, 44 anni, che batteva tre volte Luna Rossa. Memorabile la scuffiata alla boa finale di American Magic, timonata da Terry Hutchinson, 53 anni, del Maryland, quando era al comando davanti a Luna Rossa, rischiando linabissamento. Ineos, sei vittorie, si qualifica per la finale della Prada Cup. Luna Rossa, tre vittorie, per la semifinale contro American Magic.



PRADA CUP

Semifinali e finali per selezionare la barca sfidante contro Team New Zealand. Nelle semifinali, Luna Rossa batte 4-0 American Magic.

Nella finale, il confronto con Ineos che aveva stravinto i Round Robin. Luna Rossa esce alla grande e batte la barca inglese 7-1 con indimenticabili duelli nelle fasi delle partenze dominati dagli italiani.

Luna Rossa sfider Team New Zealand per la conquista della Coppa America. Sar la seconda decisiva sfida tra le due barche.



TRIMARANI

Due Lune Rosse, dieci anni fa, sorsero sul mare di Napoli che era gi il tempo dei trimarani. Erano Luna Rossa Piranha con Chris Draper al timone e Luna Rossa Swordfish con Francesco Bruni per le World Series dellAmericas Cup 2013.

Nel golfo di Napoli si sfidarono dieci macchine volanti tra le quali Oracle di James Spithill e Oracle di Russell Coutts, New Zealand, anche una barca cinese e una coreana.

Luna Rossa vol verso la California. A San Francisco vinse la semifinale degli sfidanti contro gli svedesi di Artemis Racing (4-0) e perse la finale contro New Zealand (1-7) che poi lasci la Coppa ai detentori americani di Oracle.



SFIDANTI ITALIANI

Luna Rossa alla quinta campagna di Americas Cup. Alla prima partecipazione, nel 2000, con Francesco de Angelis skipper, fulmineo successo arrivando a contendere la Coppa America ai neozelandesi di Black Magic

Prima, una sola barca italiana, il Moro di Venezia, era riuscita a qualificarsi da sfidante: 1992 a San Diego, la barca veneziana timonata da Paul Cayard cedette (1-4) ad America al cubo del multimiliardario americano Bill Koch del Kansas.



Nel 2000, per la prima volta, la Coppa si svolse in Nuova Zelanda. I detentori erano proprio i neozelandesi di Black Magic con Russell Coutts al timone.



Luna Rossa elimin America One (Paul Cayard) e conquist il ruolo di sfidante. Black Magic conserv la Coppa battendo 5-0 Luna Rossa.



DOMINIO USA

In 170 anni di Coppa America, trenta vittorie americane, tre dei neozelandesi (1995, 2000, 2017) e due degli svizzeri (2003 e 2007) con la barca Alinghi del romano Ernesto Bertarelli, patrimonio di 8,5 miliardi di dollari, imprenditore in campo farmaceutico con passaporto elvetico.



DEBUTTO TRICOLORE

La prima barca italiana a partecipare alla Coppa America stata Azzurra nel 1983 (Cino Ricci skipper, Mauro Pelaschier timoniere) che a Newport, Stati Uniti, si classific terza fra gli sfidanti.



Azzurra si ripresent nel 1987 a Perth, Australia, e fu undicesima fra tredici sfidanti. Nello stesso anno, Italia (Tommaso Chieffi timoniere) si piazz settima fra gli sfidanti. Nel 1992 fu la volta del Moro di Venezia a San Diego, California.



Sono state le barche che svelarono in Italia la Coppa America. Quindi il progetto Luna Rossa che, da ventuno anni, alla ribalta della prestigiosa competizione velica.



NAPOLI

Una barca napoletana, Mascalzone Latino, si affacciata alle soglie della Coppa America nel 2007 disputando a Valencia le selezioni degli sfidanti.







La barca, uscita dai cantieri veneziani Tencara, finanziata dallarmatore napoletano Vincenzo Onorato, skipper Vasco Vascotto, timoniere Flavio Favini, coach Mauro Pelaschier, si classific sesta fra gli undici sfidanti, esclusa dalle semifinali alle quali approdarono le prime quattro: New Zealand, Oracle, Luna Rossa e Desafio Espanol.







Nel corso dei due Robin Round a Valencia, Mascalzone Latino batt New Zealand, la barca franco-tedesca Areva, China Team, la sudafricana Shosholoza, Team Germany e +39 Challenge, terza barca italiana in gara col guidone del Circolo Vela Gargnano (Brescia), skipper Luca Devoti. Allultimo lato dellultima regata contro la barca svedese Victory, Mascalzone Latino sventol uno spinnaker con su scritto: Grazie Italia, Grazie Napoli.







LA BEFFA





La Coppa America inventata dagli inglesi e mai vinta dagli inglesi. Una beffa atroce gi allinizio, quel 22 agosto 1851 quando quattordici imbarcazioni del Royal Yacht Squadron britannico sfidarono il New York Yacht Club che si present con una sola barca, America, che attravers lAtlantico e si present allIsola di Wight, nella Manica.

Alle dieci, un colpo di cannone dette via alla regata, sessanta miglia attorno allisola, partenza e arrivo nel porto di Cowes, sei golette e otto cutter inglesi contro America.

La regina Vittoria, disturbata dal gran caldo, attese lesito della sfida a bordo dello yacht reale Victoria and Albert.



DISASTRO

America, la prua affilata e la poppa piena, 170 tonnellate di stazza, lunga 30,9 metri, costruita in noce, teak, mogano, cedro e robinia, due alberi e cinque vele per una superficie di 497 metri quadrati (tre fiocchi, una controranda e una vela di straglio), super Gipsy Queen e punt solitaria al porto di Cowes. Lungo il percorso, nella flotta britannica, Arrow si aren, Freak e Volant entrarono in collisione, Alarm si ritir.



Alle 20,37, dopo dieci ore e 37 minuti, America entr trionfalmente nel porto di Cowes. Delle barche inglesi nessuna traccia per lungo tempo.



La regina Vittoria chiese chi fosse secondo. Non c secondo, Maest le fu detto. Perch la prima barca inglese, Aurora, giunse dopo 18 minuti.



COPPA AMERICA

AllIsola di Wight era in palio la Coppa delle cento ghinee. Gli americani se la portarono via e la chiamarono Coppa America per le sfide successive. In quindici delle regate che seguirono, dal 1870 al 1964, dieci barche inglesi tentarono di strappare la Coppa agli americani andando a sfidarli a New York.

Lo scozzese Thomas Lipton, il re del t, and per quattro volte allassalto con lo yacht Shamrock, ma fu sconfitto come le altre nove imbarcazioni.



Quindici volte sfidanti gli inglesi, quindici volte solo secondi.