Il Napoli Basket conquista i playoff

di Mario Triggiani



Tiri liberi : 13 / 15

: 13 / 15 Rimbalzi : 32 8 + 24 (Chris Mortellaro 12)

: 32 8 + 24 (Chris Mortellaro 12) Assist: 14 (Marco Contento 5)

Tiri liberi : 13 / 17

: 13 / 17 Rimbalzi : 32 9 + 23 (Jordan Parks 7)

: 32 9 + 23 (Jordan Parks 7) Assist: 11 (Diego Monaldi 3)

Nella gara valida per il ventiduesimo turno del campionato di A2 la Generazione Vincente Napoli Basket ha conquistato un importantissimo successo in trasferta contro la Cestistica San Severo.Napoli parte bene grazie a sette punti in fila di Andrea Zerini. Il centro della Ge.Vi. in grande spolvero e domina sotto le plance contro due avversari ostici come Mortellaro e Ogide.Buono anche il primo tempo di Sandri, che per la prima volta in stagione ha molti minuti e ripaga a pieno la fiducia accordatagli da coach Scaripanti lottando su ogni palla vagante e chiudendo il primo tempo con 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.Il Napoli Basket sempre avanti nel punteggio, ma non riesce a prendere mai il largo per colpa delle solite scelte imprecise in attacco, intestardendosi a volte su difficili soluzioni dalla lunga distanza a scapito di pi comodi tiri da due.Si arriva cos allultimo quarto con Napoli sul +10 grazie ad una tripla a fil di sirena di Josh Mayo. Gli ultimi dieci minuti vedono i padroni di casa provare a rientrare ma i partenopei sono bravi a respingere ogni assalto alla leadership nel punteggio.La vittoria consente alla Ge.Vi. di conquistare il matematico accesso ai playoff, primo traguardo stagionale, quando mancano ancora quattro gare da giocare prima del termine della prima fase.Il prossimo obiettivo sar dunque conquistare un buon piazzamento in vista dei playoff per assicurarsi un cammino pi tranquillo verso la promozione.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima al PalaBarbuto, dove si disputer il derby con Scafati, importantissimo per il prosieguo del campionato delle due squadre.Nella seconda fase, infatti, si former un girone comprendente le prime tre di ciascuno dei due gironi di A2, che si affronteranno portandosi dietro i punti conquistati contro le squadre del proprio girone.Dando per scontato che le squadre del girone Rosso saranno Forl, Napoli e Scafati, sar importante per i partenopei conquistare un'altra vittoria contro il team scafatese dopo quella dellandata per poter affrontare con pi serenit le prossime fasi del torneo.: Rotnei Clarke 24 (3/7, 5/10), Chris Mortellaro 14 (7/7, 0/0), Marco Contento 13 (1/3, 1/5), Andy Ogide 11 (4/10, 1/6), Iris Ikangi 6 (2/2, 0/4), Michele Antelli 3 (0/2, 1/2), Riccardo Bottioni 0 (0/2, 0/1), Marco Maganza 0 (0/2, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0), Emidio Di Donato 0 (0/0, 0/0): Josh Mayo 18 (0/2, 4/8), Jordan Parks 16 (6/9, 1/1), Andrea Zerini 10 (3/4, 1/2), Diego Monaldi 8 (1/1, 2/8), Lorenzo Uglietti 8 (3/5, 0/1), Daniele Sandri 7 (1/2, 1/3), Eric Lombardi 6 (3/3, 0/2), Pierpaolo Marini 4 (0/5, 1/2), Antonio Iannuzzi 4 (2/3, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0)