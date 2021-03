La nave sepolta, di Simon Stone

di Giovanna D'Arbitrio



Disponibile su Netflix(titolo originale:) un film del 2021 diretto dae tratto del omonimo romanzo disugli scavi diavvenuti nel 1939, una delle pi importanti scoperte archeologiche della storia britannica: il ritrovamento della nave funeraria di re Raedwald, sovrano anglosassone dell'Anglia orientale del VII secolo.Nel 1938 Edith Pretty (), una ricca vedova affascinata dalle leggende locali che raccontavano di un tesoro vichingo sepolto, contatt larcheologo autodidatta Basil Brown () per effettuare degli scavi nei terreni di sua propriet. I primi scavi, iniziati a giugno 1938, portarono alla luce un disco di bronzo, ma. la scoperta archeologica pi sensazionale arriv un anno dopo: uno scheletro navale di 27,4 m, tanto grande da poter ospitare 20 vogatori su ogni lato.Il British Museum invi subito sul posto il noto archeologo, insieme a due professionisti, Stuart Piggott () e sua moglie Peggy () che rifiutarono di lavorare con Brown. Il 21 luglio Peggy trov il primo pezzo doro che condusse alla scoperta di 250 oggetti, come gioielli, monete, scettri e quantaltro, un tesoro che contribu a far luce sul periodo risalente agli anglosassoni, un popolo fino ad allora considerato rozzo e barbaro.Il messaggio del film, tuttavia, va oltre tale scoperta: ambientato in un momento in cui era imminente la II Guerra Mondiale, esso mette in rilievo il valore del passato e della storia che mediante larcheologia rivela la continuit della vita sulla Terra, un testimone che passa da una generazione allaltra attraverso il tempo, malgrado guerre, morte e distruzioni. In effetti quando Edith, malata di cuore e in costante pericolo di vita, si chiede a cosa possa servire la vita di ognuno di noi se un giorno moriremo e saremo dimenticati, Basil afferma: "Interessante ci che ha detto Ralph Fiennes in unintervista:Un film significativo e delicato che d importanza ai sentimenti dei personaggi, non solo gli scavi:: grazie ad alcuni cambiamenti rispetto al libro, la sceneggiatrice, descrive il rapporto fra Basil ed Edith come quello di due anime affini, affascinate da cultura e archeologia, mentre la moglie May () si rivela un sostegno saldo e sicuro per il marito. E in secondo piano, si svolge anche la storia damore tra due giovani, il cugino di Edith, Rory Lomax () e Peggy che decide di lasciare Stuart. Tenero infine il rapporto tra Edith e il figlio Robert (), ragazzo vivace e intelligente, interessato alle scoperte archeologiche che lo aiutano a superare la paura della probabile dipartita della mamma.Ecco il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3N5l0HstJGE