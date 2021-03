Caruso 100, una risorsa per Napoli

di Adriano Cisternino



Enrico Caruso 100, testimonial per il rilancio turistico di Napoli del dopo-Covid. Cos'? Una barzelletta, una follia o che altro? E invece l'idea ha un suo fondamento concreto: 2 agosto 2021, ricorre il primo centenario della morte del pi grande tenore di tutti i tempi. Ma il mondo musicale (e non solo) gi in fermento per le celebrazioni di un evento che avr il suo epicentro proprio a Napoli, citt dove Caruso nacque e volle venire a morire.Napoli, certo, ma anche Sorrento, Viareggio, Lastra a Signa, Caserta, Piedimonte Matese e numerose altre localit sono interessate all'evento. Ed anche molte istituzioni, come il conservatorio S. Pietro a Majella, la Fondazione Puccini, l'archivio Ricordi, per citarne solo alcune.Perch tanti coinvolgimenti? Semplicemente perch Enrico Caruso nacque e mor a Napoli, da genitori emigrati qui da Piedimonte d'Alife (oggi Matese), debutt a Caserta, visse a Lastra a Signa in una splendida villa cinquecentesca (ora museo a lui intitolato), prov la Bohme a Torre del Lago, a casa di Puccini che dopo averlo ascoltato proruppe nella famosa frase: Ma chi ti ha mandato, Dio?.E poi Milano, Londra, New York, Buenos Aires... Stiamo parlando, insomma, di un artista universale, che con la sua straordinaria arte canora seppe sconvolgere il mondo agli inizi del '900, quando cio la comunicazione era ancora poca cosa.Enrico Caruso 100, Camera e Senato della Repubblica hanno gi approvato l'istituzione di un Comitato Nazionale per le celebrazioni della ricorrenza e lo stanziamento di un contributo di 90 mila euro. Non moltissimo ma sicuramente non mancheranno altri sostegni, pubblici e privati.Numerose le iniziative gi programmate o abbozzate. Il San Carlo ha annunciato un concerto in onore delper il 19 settembre, giorno di San Gennaro con le voci di Francesco Meli, Javier Camarena e Francesco Demuro.In programma anche un concorso internazionale per giovani voci. Si prevedono inoltre mostre, convegni, iniziative editoriali ed altre manifestazioni per celebrare nel migliore dei modi il ricordo di un personaggio che, ad un secolo dalla scomparsa, resta una eccellenza assoluta ed insuperata del bel canto.Non resta dunque che attendere la definitiva concretizzazione di questi (ed altri) progetti che possono davvero dare una scossa alla citt sul piano turistico-culturale, tra i settori pi in sofferenza da Covid.