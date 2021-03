Il Napoli Basket perde con Ravenna

di Mario Triggiani



Tiri liberi : 14 / 19

: 14 / 19 Rimbalzi : 36 10 + 26 (Jordan Parks 9)

: 36 10 + 26 (Jordan Parks 9) Assist: 15 (Jordan Parks 4)

Tiri liberi : 10 / 15

: 10 / 15 Rimbalzi : 30 5 + 25 (Alessandro Simioni 8)

: 30 5 + 25 (Alessandro Simioni 8) Assist: 13 (Matic Rebec 6)

Nella gara valida per il ventunesimo turno del campionato di A2 la Generazione Vincente Napoli Basket uscita sconfitta dalla gara del PalaBarbuto contro lOras Ravenna.Dopo due gare di assenza tornato in campo il centro partenopeo Antonio Iannuzzi, anche se con un minutaggio limitato per evitare di accelerare i tempi dopo linfortunio alla caviglia dello scorso 10 febbraio.Napoli parte bene grazie ad un Parks in grande spolvero che segna 8 punti nel solo primo quarto di gioco. Il brutto periodo al tiro da tre sembra continuare, con tantissime triple sbagliate nei primi minuti.La Ge.Vi. aggiusta il tiro dalla lunga distanza nel secondo quarto, riuscendo a scavare un margine di 12 punti sugli avversari, che per gi sul finire della frazione riescono a ricucire parte dello strappo.Il secondo tempo vede le due squadre in perfetto equilibrio giocare il finale di gara punto a punto. Quando mancano 12 secondi al termine della partita Denegri segna i liberi che regalano il +3 a Ravenna.Sul capovolgimento di fronte Mayo bravo a guadagnare ben tre tiri liberi, ma non riesce a segnare il terzo facendo rimanere Ravenna con un punto di vantaggio nel punteggio.Cinciarini viene mandato in lunetta e fa 2/2, prima che la tripla della disperazione di Monaldi si spenga sul ferro regalando la vittoria al team ospite.Grazie alla contemporanea sconfitta di Forl a Scafati la squadra di coach Sacripanti mantiene momentaneamente il primato in classifica, seppur con due gare giocate in pi dei romagnoli ed una in pi degli scafatesi.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima al Palazzetto dello Sport Falcone e Borsellino di San Severo per affrontare la formazione locale, attualmente allundicesimo posto in classifica.Si tratter dellultimo impegno prima di un tour de force che porter gli azzurri ad ospitare i due avversari pi ostici del girone, Scafati il 14 marzo e Forl il 21, al PalaBarbuto con la trasferta infrasettimanale a Chieti a rendere gli incontri ancora pi faticosi per la formazione napoletana.: Jordan Parks 19 (3/7, 3/8), Pierpaolo Marini 13 (1/7, 3/4), Josh Mayo 11 (2/2, 1/8), Diego Monaldi 8 (0/1, 2/9), Eric Lombardi 7 (2/2, 1/3), Daniele Sandri 5 (1/2, 1/2), Andrea Zerini 2 (1/2, 0/1), Lorenzo Uglietti 2 (0/1, 0/0), Antonio Iannuzzi 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Claudio angelo Aldi 0 (0/0, 0/0)OraSi Ravenna: Daniele Cinciarini 21 (5/10, 2/3), Alessandro Simioni 20 (5/8, 3/3), Tommaso Oxilia 10 (4/6, 0/2), Davide Denegri 10 (2/7, 2/6), Samme Givens 7 (1/2, 1/2), Alberto Chiumenti 2 (1/4, 0/0), Matic Rebec 0 (0/1, 0/3), Marco Venuto 0 (0/0, 0/0), Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0), Davide Vavoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Buscaroli 0 (0/0, 0/0), Giacomo Maspero 0 (0/0, 0/0)