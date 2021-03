News of the World,

un romanzo di Paulette Jiles

di Giovanna D'Arbitrio



News of the World- A novel, di Paulette Jiles, bestseller di successo che ha ottenuto il Book National Award per la narrativa, edito in Italia da Neri Pozza e tradotto da Laura Prandino con il titolo Notizie dal Mondo, rappresenta unimportante tappa di un percorso che la scrittrice americana ha costruito negli ultimi trentanni tra romanzi dedicati a Guerra civile, storie distopiche e poesie.



Nata nel 1943 a Salem, (Missouri), laureata in lingue romanze, come figlia di un militare costretto a trasferirsi con la famiglia da una base e laltra dellesercito, Jiles ha conosciuto popoli e culture diversi. Ha trascorso poi dieci anni in Canada dove ha contribuito alla creazione di radio comunitarie tra le popolazioni autoctone del Quebec e del nord dellOntario, studiando lOjibwe, la lingua parlata dalle trib Anishinaabeg. Dopo il divorzio dal marito Jim Johnson, nel 2003 Jiles si trasferita in un ranch, in Texas . Nelle suoi scritti si percepisce il ricordo di mondi attraversati e amati, come nel suddetto romanzo al quale il regista Paul Greengrass si ispirato per l'omonimo film (disponibile su Netflix), ben traducendo in immagini il suo contenuto.



Il libro viene cos presentato. Texas, 1870. Allindomani della Guerra civile, lanziano capitano Jefferson Kidd, veterano di guerra e stampatore in pensione, si guadagna da vivere spostandosi da una citt allaltra e leggendo ad alta voce i giornali per un pubblico pagante e affamato di notizie dal mondo.Un giorno, a Wichita Falls, Kidd viene avvicinato da Britt Johnson, un nero libero che fa il trasportatore. Sul suo carro c una bambina di una decina danni, vestita alla maniera Comanche con una tunica di pelle di daino con quattro file di denti dalce cuciti sul petto. I capelli sono del colore dello zucchero dacero, con una penna daquila e due piumini legati a una ciocca, e gli occhi, azzurrissimi, di una bambola di porcellana. A quanto ne sa lagente che lha riscattata, si tratta di Johanna Leonberger, catturata dagli indiani quattro anni prima, quando ne aveva sei. I genitori e la sorellina pi piccolo sono morti nellassalto, ma ci sono dei parenti, uno zio e una zia, a San Antonio. Per cinquanta dollari, Kidd potrebbe affrontare un viaggio di tre settimane e riportarla alla sua famiglia?



Uomo donore, il capitano accetta, sapendo che altrimenti nessun altro aiuter la bambina. Lincarico, tuttavia, si rivela ben pi arduo del previsto. Nei quattro anni trascorsi con i Comanche, Johanna ha dimenticato la lingua materna e le buone maniere, non intende salire sul carro n mettersi le scarpe, e tenta di scappare appena se ne presenta loccasione. Una volta avventuratisi nel deserto, in una terra ostile e crudele, popolata da ambigui e pericolosi personaggi, al capitano e alla bambina non resta che imparare a conoscersi e fidarsi luno dellaltra per sopravvivere.



Insomma sotto le vesti del western, Notizie dal mondo un possente romanzo che oltre a raccontare la storia di una toccante amicizia, punta allintegrazione di differenti popoli e culture. In effetti anche secondo il New York Times il libro un delizioso romanzo sulle gioie della libert, sullavventura nella natura selvaggia di un Texas inospitale e sulla riconciliazione tra culture molto diverse.



Tra i libri della scrittrice ricordiamo Celestial Navigation (1984, vincitore nel 1984 del Governor General's Award for English Poetry, del Pat Lowther Award e del Gerald Lampert Award), Sitting in the Club Car Drinking Rum and Karma Kola Karma(1986, nominato per l'Ethel Wilson Fiction Prize), The Late Great Human Road Show (1986, nominato per il Books in Canada First Novel Award ), Le poesie di Jesse James (1988), Blackwater (1988), Song to the Rising Sun (1989), Cousins (1992), North Spirit: Travels Among the Cree and Ojibway Nations and Their Star Maps (1995), Enemy Women (2002, vincitrice del Rogers Writers 'Trust Fiction Prize),Stormy Weather (2007), Lighthouse Island (2013), News of the world (2016), Simon the Fiddler (2020).