Ecco la serie per puntare il quarto posto

di Mimmo Carratelli



Ecco il Benevento, e non c da stare tranquilli in questi tempi poco azzurri. Lho visto e rivisto (in tv). Gioca un bel calcio, di lotta e di governo. Difende compatto, si distende in attacco con pi giocatori.Il lavoro sapiente e appassionato di Pippo Inzaghi ha creato una magnifica squadra dal campionato-record in serie B a questa seconda serie A senza linesperienza della prima volta e con altissime chance di restarci.Dopo due terzi del campionato, il Benevento ha 10 punti di vantaggio sulla zona-retrocessione. Ha colto risultati importanti, in casa rimontando la Juve (1-1) e la Lazio (1-1), fuori casa vincendo quattro partite (14 punti in trasferta, 11 sul suo campo).Gioca un 4-3-2-1 che 4-5-1 in fase passiva. una squadra che non scompare mai dal campo, sempre in partita. Una formazione a organetto, tutta in difesa, tutta allattacco.Pasquale Schiattarella, 34 anni, napoletano di Mugnano, il suo profeta (ne ha le sembianze). il giocatore di riferimento, perno davanti alla difesa, ispiratore del contrattacco.D il via alla palla fra due mediani di sostanza, Hetemaj e Ionita, lazione scorre sui piedi educati del calabrese Nicolas Viola (grandi qualit) e del fratellino maggiore dei due Insigne, Roberto, 27 anni (Lorenzo 30), arriva al romano Caprari e gi va di corsa Lapadula pi veloce, nazionale peruviano per via della madre, mentre lattacco accompagnato da altri giocatori.Attaccanti di valido rincalzo il pistoiese Moncini, il nuorese Sau e il corazziere trentino Di Serio. A Napoli, al Benevento mancher Glik, la colonna polacca della difesa giallorossa (squalificato), unassenza pesante.Tanto spazio agli ospiti, in questo derby gentile della Campania, senza acre rivalit, perch sul Napoli ci sarebbero da ripetere le solite cose.Difesa e attacco in emergenza, il recupero sospirato di Mertens, i puntuali errori difensivi tra belle statue azzurre inchiodate sullerba mentre arrivano i cross in area, molti tiri (quando va bene) e pochi gol.Tra campionato e coppe, nelle ultime cinque partite sei reti allattivo, il doppio al passivo. Dobbligo il bentornato a Ghoulam, fantastico contro il Granada.Il futuro del Napoli si divide in due segmenti. Il primo comprende Benevento in casa (stasera), Sassuolo fuori (mercoled), Bologna in casa (domenica 7).Nel secondo segmento tre grosse, consecutive trasferte: Milan (domenica 14), il recupero con la Juve a Torino (mercoled 17), Roma (domenica 21).Due settimane con partite ogni tre, quattro giorni. Sei partite che decideranno lultimo assalto degli azzurri al quarto posto (-3 da Atalanta e Lazio, -4 dalla Roma). Sopravviveranno speranze se il Napoli far bottino pieno nel primo segmento, ricreando un clima di fiducia e ottimismo, e non si far escludere nei successivi tre impegni alti.La striscia delle prime tre partite determinante perch nelle tre giornate le concorrenti al quarto posto possono perdere punti. Sono in programma Roma-Milan, Inter-Atalanta e Juventus Lazio.Corsa finita se il Napoli star a guardare.