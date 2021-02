Napoli Basket: quarta vittoria di fila

di Mario Triggiani



Ancora una vittoria per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nellanticipo della diciassettesima giornata di Serie A2 ha sconfitto la Benacquista Assicurazioni Latina al PalaBianchini.La gara stata in equilibrio per i primi due quarti, quando ad ogni tentativo di fuga dei partenopei con le triple di Marini e Lombardi rispondevano i laziali con Passera e Benetti.La svolta si ha nel terzo quarto, quando il superbo lavoro sotto le plance di Zerini orienta la gara in direzione di Napoli.Il lungo partenopeo conquista tanti rimbalzi offensivi che si tramutano in appoggi facili a tabellone e in difesa lotta su ogni pallone disturbando i tiri avversari.Napoli pu dunque limitarsi ad amministrare il vantaggio per i minuti finali contenendo i tentativi di recupero di Latina.Grazie alla sconfitta rimediata da Ferrara con la Stella Azzurra Roma mercoled scorso, il successo di ieri consolida il secondo posto in graduatoria della Ge.Vi. alle spalle dellUnieuro Forl, in attesa dello scontro diretto del prossimo 21 marzo.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar mercoled prossimo, 10 febbraio, al PalaBarbuto contro Pistoia. Si tratter del secondo impegno di un trittico di tre gare in otto giorni che si concluder domenica 14 febbraio alle 14:30 al PalaBenedetto, dove la formazione napoletana incontrer la formazione di Cento.: Jaren Lewis 15 (7/11, 0/1), Davide Raucci 12 (2/6, 2/6), Marco Passera 10 (3/5, 0/1), Aristide Mouaha 7 (1/3, 1/3), Gabriele Benetti 6 (3/3, 0/4), Lorenzo Baldasso 4 (2/3, 0/5), Fabrizio Piccone 3 (0/0, 1/3), Brandon Gilbeck 2 (1/5, 0/0), Tarik Hajrovic 0 (0/0, 0/0), Luca Bisconti 0 (0/0, 0/0): Pierpaolo Marini 17 (3/8, 2/3), Eric Lombardi 15 (4/4, 2/4), Jordan Parks 8 (3/6, 0/3), Diego Monaldi 8 (2/7, 1/5), Josh Mayo 8 (1/6, 2/3), Andrea Zerini 7 (0/2, 1/3), Lorenzo Uglietti 4 (1/3, 0/2), Antonio Iannuzzi 2 (1/4, 0/0), Daniele Sandri 0 (0/1, 0/1), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0)