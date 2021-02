Armi, Acciaio e Malattie

breve storia degli ultimi tredicimila anni

di Giovanna D'Arbitrio



Riscuote ancora successo e ristampe a livello internazionale,(titolo originale), edito in Italia da Einaudi, Premio Pulitzer per la saggistica nel 1998, scritto da Jared Diamond (Boston, poliedrico personaggio, noto biologo, fisiologo, ornitologo.Sulla quarta di copertina si legge quanto segue:Secondo lo stesso autore loccasione di scrivere il libro fu offerta dalla ricerca di una risposta alla domanda che Yali, un abitante della Nuova Guinea, gli fece nel luglio del 1972: "".Persintendevano i beni tecnologici in possesso dei coloni. Riflettendo sulla domanda di Yali, Jared non riuscendo a trovare una spiegazione soddisfacente nella storia, decise di fare un'indagine che egli definiscea partire dalla fine dell'ultima glaciazione, avvenuta circa 13.000 anni fa, indagine che respinge ogni valutazione legata a supremazie razziali.Diamond sostiene che il successo delle civilt europee che hanno conquistato vasti territori in America, l'Africa e l'Oceania, non dovuto ad una loro presunta superiorit intellettuale, ma solo alla fortuna di vivere in un continente, l'Eurasia, le cui condizioni ambientali ne hanno favorito lo sviluppo e contribuito in maniera determinante alla loro supremazia sugli altri popoli, con il supporto di armi, tecnologia e perfino malattie.Secondo lui, lo sviluppo dell'agricoltura e la domesticazione di animali sono stati pi facili in Eurasia: qui il pi veloce sviluppo dell'agricoltura, con conseguenziale stoccaggio di elevate quantit di cibo, ha consentito il sorgere delle citt insieme a varie attivit come artigianato, tecnologie, strutture politiche e militari.Favorevole al progresso anche lestensione dellEurasia da est a ovest con specie animali e vegetali spostabili da una regione allaltra senza dover affrontare eccessive diversit climatiche e ambientali, a differenza di Africa e Americhe, collocate tra Nord a Sud.Essenziale la presenza di animali domesticabili, come vacca, cavallo, pecora, capra e maiale (tutte specie native di tale continente) allevati per carne, lavoro, trasporto di uomini e merci, utili anche in guerra (come i cavalli). Infine gli euroasiatici gi in parte immunizzati da malattie molto contagiose, con esse decimarono le popolazioni conquistate nelle Americhe pi delle armi dei conquistadores.Interessante il capitolo "", in cui l'autore pone in rilievo le strategie che da sempre permettono ad un'lite di conservare il consenso popolare: 1) assicurarsi il monopolio della violenza per mantenere l'ordine pubblico e gratificare i buoni cittadini; 2) ridistribuire la ricchezza con i tributi; 3) servirsi di un'ideologia per motivare le persone ad assecondare gli interessi dell'lite.Lessi il libro alla fine degli anni 90 e lho riletto da poco: alla luce di ci che succede ancor oggi in un mondo stravolto dalla pandemia, sembrano doverose alcune riflessioni, poich anche se vero che la possente indagineJ. Diamond sia davvero apprezzabile, in particolare per ci che riguarda i pregiudizi razziali, tuttavia il percorso dellUmanit non pu essere valutato solo a livello scientifico, ma anche in base a storiche cause ed effetti, relazioni tra passato e presente, analisi di regressi e progressi a livello umano e spirituale.Non crediamo, inoltre, come Jared, alla presunta fine del colonialismo che sopravvive ancor oggi nelle strategie della globalizzazione.