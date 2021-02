Arrivare primi sulla palla

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 06.02.2021)

Il Genoa si messo a correre. Nelle ultime sette partite (14 punti) Ballardini, subentrato a Maran, ha allontanato la formazione ligure dalla zona-retrocessione (+6 sul Cagliari terzultimo).Il Napoli trover una squadra agguerrita e in fiducia. Da quattro partite il Genoa non prende gol dopo averne incassati 30 in sedici (sei dal Napoli alla seconda giornata).Si rilanciato Mattia Destro, il centravanti marchigiano passato spesso per. Trentanni, da dieci nel calcio, si rimesso a segnare: 9 gol, quattro nelle ultime cinque partite. Sembra avviato a battere il suo record stagionale (13 gol con la Roma).Per la quarta volta alla guida del Grifone c Ballardini che conosce giocatori e ambiente. il tecnico che al Genoa ha fatto sempre bene, conquistando due salvezze nel 2014 e nel 2018. Ravennate, 57 anni, da sedici in panchina, ama giocare col 4-3-1-2.Questo Genoa-Napoli non dipender dai moduli di gioco, ma da chi arriva prima sulla palla come ha detto Gattuso. Il Napoli reduce dalla strenua battaglia di mercoled contro lAtalanta in Coppa Italia, il Genoa non ha avuto impegni infrasettimanali. galvanizzato ed pidegli azzurri.Gattuso dovr schierare a Marassi i giocatori con pi energie, ritoccando la formazione che di energie ne ha consumate tante contro lAtalanta. Serve la migliore condizione atletica per tirare fuori un risultato positivo a Genova.possibile che Ballaradini ricorra al 3-5-2 dellultima vittoria, 3-0 a Crotone. Il Napoli non ripeter il 5-4-1 contro lAtalanta, ma certamente giocher a Marassi con una formazione, capace per di ritrovare quegli slanci offensivi mancati contro la squadra bergamasca.Sar 4-3-3 sfruttando Zielinski ed Elmas, che mercoled hanno giocato gli ultimi venti minuti, Petagna prima punta (anchegli in campo negli ultimi 24 minuti contro lAtalanta) per avere Lozano sulla fascia destra, il suo sentiero migliore, e confidando nella presenza di Insigne dopo la botta presa al ginocchio contro gli atalantini.Il Genoa ha un eccellente portiere, Perin, e giocatori esperti, Masiello e Criscito in difesa, Zappacosta e Badelj sulla linea mediana, Destro e Pjaca in attacco. A centrocampo si aggiunto Strootman, lolandese ex Roma.Ha giocatori molto fisici, il difensore Goldaniga (1,93), lattaccante uzbeko Shomudorov (1,90), Gianluca Scamacca (1,95) attaccante ventiduenne gi prenotato dalla Juventus.Per il Napoli un ostacolo alto nelladi Marassi che sar meno trappola senza lappassionato pubblico genoano. Un vantaggio per gli azzurri.Una vittoria smorzerebbe le legittime critiche che hanno accompagnato le ultime prestazioni della squadra di Gattuso di cui viene ripetutamente chiesto lesonero.Nella giornata successiva (sabato 13) ci sar la Juve a Napoli dopo il match infrasettimanale di ritorno con lAtalanta in Coppa Italia. Una settimana ad alta tensione.Giornali molto qualificati gongolano per le prossime difficolt del Napoli aspettando al varco la caduta di Gattuso con tutti i De Laurentiis.A questo punto, il bel gioco, ilcontano relativamente. Contano i risultati, lunicaper raffreddare la febbre alta della contestazione montante.A Genova c bisogno di un Napoli vigoroso, palloni spazzati via se necessario, pochi ghirigori soprattutto davanti allarea azzurra, ricerca della profondit lanciando palla nello spazio alle spalle di centrocampo e difesa genoani esaltando la velocit di Lozano.Sar una partita difficile, c bisogno pi di carattere che di tecnica. Glinon servono. Un po di sano spirito guerriero e velocit di gioco.E resistere aldi fronte alle prime difficolt. una partita da addentare e un risultato da strappare con i denti.