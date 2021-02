Sulla Shoah e sull'antisemitismo

di Elvira Brunetti



Mi chiamo Elvira. Il 27 gennaio il mio onomastico. Da diversi anni il giorno della mia festa coincide con il giorno della Memoria (fig. 1).Ho sempre preso le distanze, avvertendo un certo turbamento da tale associazione. Non posso pi nascondermi. Ora devo ricordare.Accettare e riconoscere l'orrore di cui si macchiato l'intero genere umano, poich degli uomini lo hanno compiuto." di Primo Levi ce lo ricorda semplicemente dal titolo.vero che il passaggio fu graduale e che la follia di Hitler inizi con la propaganda, facendo leva sulla guerra persa e le condizioni indigenti della popolazione, quasi bisognosa di un capro espiatorio.Dalle leggi di Norimberga del 1935 ai ghetti fino alla soluzione finale e ai campi di sterminio.Resta il mistero. Il perch della Shoah nonostante i vari tentativi di spiegazioni pi o meno accettabili. Si legge: "". "". "".Forse potremmo capire qualcosa in pi, cercando le ragioni dell'antisemitismo, in altre parole l'avversit per gli Ebrei. Per Abraham Yehoshua (fig. 2) la particolarit del suo popolo nasce dalla coincidenza di religione e identit nazionale.Naturalmente la tensione che ne deriva ha creato nella vita degli erranti non poche difficolt a vivere con altri popoli.Mi vien da pensare ai dipinti di Chagall. Il pittore poeta, che volava sopra il mondo con Bella e gli animali domestici di Vibstek.Pi di tanti altri ha incarnato il mito dell'ebreo errante (fig. 3). Sempre in fuga dai pogrom della rivoluzione russa, dalla Shoah verso gli Stati Uniti. Trover infine pace solo in Francia.Ai tempi antichi la connivenza tra fede e popolo eletto di Dio li ha salvati dalla dispersione durante le varie persecuzioni.E allo stesso tempo aveva creato un meccanismo di simbiosi forte all'interno del gruppo di aiuto e collaborazione reciproca.Una chiusura degenerante in una forma di razzismo nei confronti dei non Ebrei. D'altra parte i Cristiani li hanno sempre accusati di deicidio per aver mandato a morte Ges.Tanto per entrare nel vivo delle conseguenze del loro comportamento sui rapporti con gli altri, gi nel ghetto veneziano (fig. 4) del Cinquecento e ne parla il sommo Shakespeare, gli Ebrei praticavano l'usura, facendo di s stessi dei parassiti che vivevano alle spalle degli altri.Tuttavia l'antisemitismo moderno nasce con l'Affaire Dreyfus. Responsabile Emile Zola, con il suo celebre "" (fig. 5), di aver spaccato l'opinione pubblica francese in dreyfusardi e antidreyfusardi.Lo scrittore, amico e sostenitore degli Impressionisti (fig. 6), difese il capitano Dreyfus condannato ingiustamente solo perch era ebreo.In tal modo Zola, nel 1902, inaugura il Novecento con un atto audace d'impegno letterario politico, interpretato da molti studiosi come il primo intellettuale dei nostri tempi.Louis Ferdinand Cline (1894-1961) una figura un po' controversa dalla critica internazionale e da certa opinione pubblica, non solo per la questione della lingua usata nei suoi libri, ma principalmente per l'odio contro gli Ebrei.Nasce l'anno dell'Affaire Dreyfus, inizio della sua ossessione. Autore (fig. 7) di tre testi peccaminosi usciti dopo il suo capolavoro"" del 1932, cos si esprime in quello pi virale: "".Qualcuno ha detto che "" viene considerato la rotaia dell'Olocausto.Cline disprezzava la lingua colta giudaica di Proust. Preferiva quella popolare, forse pi in sintonia con quella delle borgate di Pasolini.Possedeva una sensibilit spiccata per la sofferenza e la miseria umana. Un vissuto travagliato il suo, da volontario nella guerra di trincea, ai soprusi coloniali, saggiati da vicino nel Camerun francese, fino al carcere in Danimarca.Ma sempre il medico degli indigenti. Cos diventa preda della paura, una paura allucinante, che si esprime in un linguaggio dalla forza innovativa.A volte sono voli pindarici di grande poesia, accanto ad affermazioni gravose e pesantemente responsabili: "".Ma oggi il legame di cui parla lo scrittore israeliano, quello tra stato e fede, li ostacola, perch non si tratta pi solo di identit di popolo, ma di stato reale: Israele.La questione palestinese gi vecchia di tanti anni continua a insanguinare i territori. Essa l'ossimoro delle controversie internazionali.Se Yehoshua continua a dire che troppa memoria pu fare male. Troppi ricordi impediscono di andare avanti nel processo di pace.Nathan Englander osserva che bisogna conservare il ricordo e allo stesso tempo liberarsene. Purtroppo ci sono Ebrei per i quali il ricordo un tab.Vivono la paura di un secondo Olocausto. cos come ci sono Palestinesi che pensano solo al dolore della espropriazione delle loro terre.Forse gioverebbe di pi capovolgere il vittimismo sia degli uni che degli altri, accantonare finalmente le sofferenze reciproche e avanzare responsabili e dignitosi verso nuove trattative.Difficili queste ultime per la globalizzazione e le ingerenze di altri Paesi.Quando si visita Tel Aviv, per fortuna, si ha l'impressione di una citt viva, calda, balneare che attira turisti.Hanno fatto lavori colossali in tutta Israele, se pensiamo che prima c'era il deserto. Il litorale ha una sabbia pulitissima e il mare lo altrettanto per scarichi inesistenti (fig. 8).Sono all'avanguardia in tanti campi, soprattutto nella Ricerca e Innovazione per la presenza di tante Start Up.Eppure quasi ogni mattina drappelli di soldati fanno esercitazioni militari lungo le coste. Uno scudo protegge la citt dai missili per gli attacchi frequenti e molte dimore hanno i rifugi antiatomici.