Vendetta, tremenda vendetta

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 29.01.2021)

Fiducia allallenatore, il 4-3-3 e la presunzione dello Spezia di fare a Napoli la, dopo avere eliminato la Roma, producono la goleada azzurra in questo quarto di finale di Coppa Italia, partita secca, il Napoli va avanti, lo Spezia fuori (4-2).Ma dopo la goleada del primo tempo, il Napoli nella ripresa si fa schiacciare, subisce due gol, ricominciano gli errori, lo Spezia gioca in lungo e in largo, colpisce due volte e minaccia la sorpresa. Non gli riesce nonostante la difesa affannosa degli azzurri.Vendetta, tremenda vendetta della squadra di Gattuso dopo la beffa in campionato, tre settimane fa, quando lo Spezia vinse a Fuorigrotta con quattro tiri in porta (2-1) contro le 25 conclusioni del Napoli.In campo, nel primo tempo, non c solo un Napoli che fa sul serio e capitalizza al massimo le conclusioni a rete, c uno Spezia che vuole fare il baldanzoso e finisce con lessere solo presuntuoso. Marcature larghe, pressing alto, difesa poco protetta. Lo Spezia d spazio al Napoli e il Napoli stavolta non stecca.Il primo tempo condanna lo Spezia alla resa (4-0). Sono numerosi i passaggi indietro del Napoli, ma rapidi i lanci in avanti. Lo Spezia cade nella rete. Viene avanti a pressare il palleggio azzurro (rischiosa, per, la costruzione dal basso) e si scopre.la serata di Zielinski che fa ballare lintera difesa ligure. Gattuso rimette Ospina in porta, risistema Hysaj a destra con Mario Rui sullaltro lato. Centrocampo a tre con Elmas, Demme e Zielinski. Davanti c Lozano ,finto nueve tra Politano e Insigne.Turn-over anche nello Spezia con molti titolari fuori o indisponibili (Podega, Nzola, Piccoli, Saponara).Il Napoli va in gol dopo cinque minuti. Sulla sventagliata di Zielinski, deviata, il portiere lituano Krapikas (1,95) accarezza la palla consegnandola a Hysaj che serve sveltamente Koulibaly: gol del senegalese (5).Partita in discesa anche perch lo Spezia si espone al contropiede azzurro. Il Napoli si raccoglie e schizza in avanti. Davanti allarea ligure c ampio campo, i difensori lasciati al loro destino.Ed ecco il lancio lungo di Zielinski per Lozano che ha davanti una prateria per andare a colpire, la difesa ligure altrove (20).Il Napoli va in gol ad ogni assalto. Strepitosadi Zielinski, che sidue avversari e assist per Politano che batte Krapikas con un tocco sotto nellarea piccola (30).Da non credere. come contro la Fiorentina. Ogni attacco un gol. Il festival azzurro si conclude al 40 quando Elmas ad andare a segno sullassist di Insigne che conclude magnificamente una galoppata di quaranta metri con addosso Vignali.Lo Spezia cambia tre uomini nella ripresa (Agudelo per Galabinov, Sena per Estevez, Bastoni per DellOrco). Gattuso si limita a sostituire Lozano (ammonito), in campo Mertens.Lo Spezia continua nella sua partita spregiudicata e il Napoli difende in massa dopo avere aperto la seconda fase con una conclusione di Politano parata dal gigantesco Krapikas.Si gioca nella met campo azzurra. Il Napoli rifiata e punta al contropiede, ma ha difficolt a venir fuori dalla pressione offensiva dello Spezia.Si torna al 4-2-3-1 con lingresso di Lobotka per Zielinski e Osimhen per Elmas. A centrocampo, Demme e Lobotka. Osimhen punta, alla spalle Politano, Mertens e Insigne.Lo Spezia insiste allattacco e un buco della difesa azzurra offre a Giasy un gol facile (70). La partita cambia? Il Napoli torna ai suoi vecchi errori. La difesa va in bambola e arriva il gol di Acampora dalla distanza (73). Il Napoli paga il baricentro troppo basso.Ci sono Farias per Gyasi e Ramos per Vignali (74). Lo Spezia pregusta lo scherzo della rimonta come gli riuscita a Roma. Il Napoli si scuote e il palo di Demme (80) lo squillo per colpire ancora. Ma non c pi la sicurezza del primo tempo.Il Napoli subisce e Gattuso rinforza la diga difensiva con Di Lorenzo per Politano e Bakayoko per Mertens appena entrato.Lo Spezia preme continuamente schiacciando il Napoli nella sua met campo. Paura e stanchezza azzurre. Ma dopo i tre minuti di recupero, la vittoria resta al Napoli.Il prossimo appuntamento con lAtalanta, che come andare dal dentista dice Guardiola, semifinale doppia, andata a Bergamo il 3 febbraio, ritorno a Napoli il 10.Il Napoli ha giocato 25 volte i quarti di finale di Coppa Italia: 12 volte ha superato il turno, 13 volte stato eliminato. Ventinove azzurri hanno segnato nei quarti: 3 gol Maradona; 2 gol Giordano, Cavani, Higuain, Damiani; 1 gol Corelli, Tesser, Filippi, Corradini, Carnevale, Neri, Careca, Mauro, Ferrara, Incocciati, Aglietti, Caio, Callejon, Insigne, Mertens, Kouibaly, Lozano, Politano, Elmas, Can, Pellegrini, Vinazzani, Renica, Lerda.Ecco i dodici quarti di finale vittoriosi:: Roma-Napoli 0-1 (vittoria finale contro la Spal).1979: Napoli-Perugia 2-1, Perugia-Napoli 0-0.: Napoli-Bologna 3-0, Bologna-Napoli 2-4 (vittoria finale contro lAtalanta).1989: Napoli-Ascoli 3-0, Ascoli-Napoli 3-1 (finale persa contro la Sampdoria).1991: Napoli-Bologna 0-1, Bologna-Napoli 1-3.1997: Napoli-Lazio 1-0, Lazio-Napoli 1-1 (finale persa contro il Vicenza).: Napoli-Inter 2-0 (finale vittoriosa contro la Juventus).: Napoli-Lazio 1-0 (finale vittoriosa contro la Fiorentina).2015: Napoli-Inter 1-0.2017: Napoli-Fiorentina 1-0.: Napoli-Lazio 1-0 (finale vittoriosa contro la Juventus ai rigori).2021: Napoli-Spezia 4-2.Ecco le partite dei quarti col Napoli eliminato.1965: Napoli-Roma 1-2.1969: Napoli-Foggia 0-2.1980: Napoli-Ternana 2-1, Ternana-Napoli 1-0.1982: Catanzaro-Napoli 0-1, Napoli-Catanzaro 1-2.1983: Torino-Napoli 2-0, Napoli-Torino 0-0.1988: Torino-Napoli 1-1, Napoli-Torino 2-3.1993: Napoli-Roma 0-0, Roma Napoli 2-0.1995: Lazio-Napoli 1-0, Napoli-Lazio 1-2.2009: Juventus-Napoli 0-0 (4-3 rigori).2011: Napoli-Inter 0-0 (4-5 rigori).2016: Napoli-Inter 0-2.2018: Napoli-Atalanta 1-2.2019: Milan-Napoli 2-0.: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (69 Osimhen), Demme, Zielinski (69 Lobotka); Politano (87 Di Lorenzo), Lozano (46 Mertens, 87 Bakayoko), Insigne.: Krapikas; Vignali (74 Ramos), Ismajli, Terzi, DellOrco (46 Bastoni); Estevez (46 Sena), Ricci, Acampora; Verde, Galabinov (46 Agudelo), Gyasi (74 Farias).: Fourneau (Roma).: 5 Koulibaly, 20 Lozano, 30 Politano, 40 Elmas, 70 Gyasi, 73 Acampora.Atalanta- Lazio 3-2Napoli-Spezia 4-2Inter-Milan 2-1Juventus-Spal 4-0Inter-JuventusAtalanta-NapoliNapoli-AtalantaJuventus-Inter