Miss Marx, di Susanna Nicchiarelli

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato alla 77 Mostra d'arte cinematografica di Venezia,. Disponibile su Netflix e in streaming, Miss Marx, un film sulla figura di Eleanor Marx, scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli, regista, attrice e sceneggiatrice, autrice di molti corti e documentari. Il suo primo film, Cosmonauta, del 2009, ha vinto il Premio Controcampo al Festival di Venezia e vari riconoscimenti ai David di Donatello e ai Nastri dArgento. Tra le altre sue opere ricordiamo La scoperta dellAlba, Esca Viva, Nico, biopic sulla cantante Christa Pffgen, in arte Nico.



Miss Marx, centrato sula figlia minore di Karl Marx (Philip Grning), Eleanor (Romola Garai), detta Tussy, la pi combattiva delle tre figlie del filosofo tedesco, ne port avanti le idee, lottando per diritti dei lavoratori, pari opportunit in istruzione e suffragio universale. Sua sorella, Jenny, in effetti, mor poco prima del padre, mentre Laura si trasfer in Francia.



Il film, comunque, punta pi sulla vita privata che sul suo impegno sociale, evidenziando come Eleanor, cos lucida e volitiva nelle lotte politiche, appaia invece intrappolata in un rapporto amoroso con il suo compagno di vita, Edward Avelling (Patrick Kennedy), noto commediografo egoista, fumatore di oppio e donnaiolo che s indebitava continuamente, dilapidando l'eredit lasciata a Eleanor da Friedrich Engels.



Significativa la scena in cui Eleanor e Edward recitano il famoso dialogo tra Nora e Helmer di Casa di bambola di Ibsen: Eleanor sembra impersonare in modo realistico la dura sorte di una donna condizionata per tutta la sua vita dalle figure maschili a lei pi care: quella del padre e del compagno.



Oltre ai condizionamenti educativi, dalla figura paterna, da lei tanto amata e venerata, le arriver una dolorosa delusione nello scoprire una relazione con una serva e un figlio illegittimo, riconosciuto dallamico Engels (John Gordon Sinclair) come suo per salvare il matrimonio dei Marx, dal suo compagno Edward le giunger unoppressione morale, di cui non riuscir mai a liberarsi: paragoner infine lumiliante condizione femminile, imposta dal patriarcato, a quella altrettanto umiliante ed iniqua dei lavoratori oppressi dalle classi ricche e potenti.



Purtroppo le cocenti delusioni subite, alla fine indebolirono il suo amore per la vita e nel 1898, ormai dipendente da oppio, Eleanor Marx mor suicida.



Senzaltro notevole linterpretazione degli attori, esteticamente possenti le immagini delle scenografie di Alessandro Vannucci e Igor Gabriel e dei costumi di Massimo Cantini Parrini, valido l'inserimento di filmati d'archivio testimoni di una realt storica. Colpisce loriginale scelta musicale con la rilettura punk rock di brani celebri, in particolare nella scena simbolica in cui Eleanor si scatena in una danza liberatoria prima del suicidio.



