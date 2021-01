Il Napoli Basket perde all’over time

Tiri liberi : 12 / 15

: 12 / 15 Rimbalzi : 35 11 + 24 (Andrea Zerini 7)

: 35 11 + 24 (Andrea Zerini 7) Assist: 16 (Josh Mayo 8)

Tiri liberi : 17 / 27

: 17 / 27 Rimbalzi : 40 11 + 29 (Quirino De Laurentiis 14)

: 40 11 + 29 (Quirino De Laurentiis 14) Assist: 11 (Carlo Fumagalli 4)

Arriva un’altra sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per l’ultimo turno del girone di andata del campionato di serie A2 è stata sconfitta dalla Kienergia Rieti dopo una gara combattuta conclusasi solo dopo un tempo supplementare.Ottimo l’inizio di gara di Napoli, che schiera per la prima volta in stagione Zerini e Iannuzzi contemporaneamente. L’esperimento, nato per contenere Taylor e De Laurentiis, una delle migliori coppie di lunghi del campionato, sembra riuscire alla perfezione, con l’americano di Rieti che chiude il primo tempo con soli tre tiri dal campo per un totale di 3 punti.Nel terzo quarto inizia la lenta ma costante risalita di Rieti, con Stefanelli che segna più volte dalla lunga distanza, mentre l’attacco di Napoli comincia a dare segni di confusione, con molti passaggi intercettati dagli avversari e tante soluzioni offensive che non fruttano risultati.Negli ultimi minuti Rieti sembra poter addirittura conquistare la posta in palio, ma alcune imprecisioni dei reatini dalla lunetta regalano a Napoli la possibilità di portare a casa la gara con il tiro della vittoria quando il punteggio è in parità. Purtroppo l’iniziativa di Monaldi non sortisce l’effetto sperato e la gara va all’overtime.Nel tempo supplementare Rieti parte forte sfruttando il momento di sbandamento di Napoli. La formazione ospite raggiunge il +4 prima che una tripla di Monaldi, che nell’azione successiva subisce anche un fallo antisportivo, consenta a Napoli di pareggiare quando mancano meno di due minuti al termine della gara.Ancora una volta Rieti è imprecisa dalla lunetta, ma Napoli fa ancora peggio in attacco sprecando possessi fondamentali in modo banale.Quando mancano undici secondi al termine della gara Napoli è sul -3, ma la tripla di Mayo, presa forse anche troppo presto e da troppo lontano, non entra nel canestro regalando alla Kienergia Rieti una vittoria insperata.Quella contro Rieti è stata la prima sconfitta interna stagionale per la Ge.Vi., la terza in totale e la seconda consecutiva dopo la debacle di Forlì domenica scorsa.I partenopei sembrano attraversare un momento no dal punto di vista del gioco prima ancora che dei risultati.Nel girone di ritorno Napoli dovrà dunque riprendere a mostrare le qualità fatte vedere ad inizio campionato se vorrà lottare fattivamente per conquistare un posto di rilievo nella griglia playoff.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà mercoledì prossimo, 20 gennaio, al PalaCoccia dove affronterà alle ore 18:00 la Stella Azzurra fanalino di coda del campionato.Si tratterà della prima gara del girone di ritorno, che proseguirà poi mercoledì 27 con la fondamentale sfida contro Ferrara al PalaBarbuto.La formazione emiliana si trova attualmente al secondo posto in classifica in coabitazione con la Ge.Vi., dunque per i napoletani sarà fondamentale vincere magari rovesciando anche la differenza canestri dopo il -4 della gara di andata lo scorso 16 dicembre.: Jordan Parks 26 (6/11, 3/4), Diego Monaldi 15 (3/4, 2/6), Josh Mayo 8 (2/3, 0/5), Daniele Sandri 7 (2/3, 1/2), Andrea Zerini 6 (0/0, 2/4), Eric Lombardi 6 (3/5, 0/3), Pierpaolo Marini 5 (1/6, 1/4), Antonio Iannuzzi 2 (1/7, 0/0), Lorenzo Uglietti 2 (1/4, 0/2), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Streten Coralic 0 (0/0, 0/0): Quirino De Laurentiis 20 (8/10, 1/1), Francesco Stefanelli 20 (4/7, 3/6), Dalton Pepper 15 (2/9, 2/7), Giacomo Sanguinetti 12 (4/4, 0/2), Carlo Fumagalli 7 (2/5, 0/2), Steve Taylor 5 (1/5, 1/1), Riziero Ponziani 1 (0/2, 0/0), Alessandro Sperduto 0 (0/0, 0/0), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Alessio Fruscoloni 0 (0/0, 0/0)