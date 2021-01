La Misura del tempo, di Gianrico Carofiglio

di Giovanna D'Arbitrio



di, finalista al Premio Strega 2020, senzaltro un romanzo particolare, in equilibrio tra racconto giudiziario e il tema del dolente scorrere del tempo.Nel risvolto anteriore di copertina si legge, in effetti, quanto segue:La quarta di copertina ci illustra in breve il contenuto del romanzo:, eminente giurista, ha proposto il romanzo per il Premio Strega, descrivendolo con entusiasmo:- afferma Cassese -

Senza dubbio il libro rappresenta in parte una critica al sistema della giustizia penale in Italia, basato pi sull'impostazione accusatoria che difensiva. Per i non addetti ai lavori come la sottoscritta, in verit, risultano piuttosto pesanti gli elenchi di articoli e commi di codici, pur comprendendo la strenua difesa del ragionevole dubbio da parte dellautore.



Talvolta non si capisce perch brillanti scrittori come Carofiglio oggi debbano ricorrere alla cornice del giallo per poi parlare di ben altro (ad esempio Dan Brown, M. De Giovanni ed altri).



E senzaltro anche in questo romanzo la parte pi interessante non quella del thriller, poich, come sottolinea lo stesso Cassese, dietro l'apparenza del giallo" si celano insegnamenti profondi: la pluralit dei punti di vista; i diversi modi in cui si presenta la realt; l'invito a dubitare della verit stessa.



Gianrico Carofiglio non ha certo bisogno di presentazioni. Personaggio colto e poliedrico, autore di diversi libri, ospite arguto e sempre gradito di numerosi talk show televisivi, stato a lungo un pubblico ministero specializzato in indagini sulla criminalit organizzata.



Nel 2007 fu nominato consulente della commissione parlamentare antimafia ed eletto senatore nelle fila del PD dal 2008 al 2013. Padre del thriller legale italiano, ha creato il famoso personaggio dellavvocato Guerrieri, protagonista dei suoi primi quattro romanzi Testimone inconsapevole, Ad occhi chiusi (Miglior noir internazionale dellanno 2007 in Germania), Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie (Premio Selezione Campiello nel 2010) tutti editi da Sellerio.



Dal suo romanzo Il passato una terra straniera (Premio bancarella nel 2005) stato tratto lomonimo film di Daniele Vicari. Il silenzio dellonda stato finalista al Premio Strega nel 2012.



I libri di Gianrico Carofiglio sono tradotti in molte lingue straniere.