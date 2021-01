Bridgerton: la nuova serie televisiva

di Giovanna D'Arbitrio



Disponibile su Netflix,una serie televisiva ispirata ai romanzi bestseller di, ambientati nel mondo dell'alta societ londinese nell'Et della Reggenza agli inizi del 1800, quando il re Giorgio III per infermit mentale era incapace di governare.Al centro del racconto la famiglia Bridgerton, composta da otto figli, tra i quali allinizio della serie spicca Daphne (), la maggiore delle figlie che fa il suo debutto in societ: la regina Charlotte la sceglie tra tutte le ragazze come diamante della stagione e pertanto il miglior partito per tutti nel competitivo. Mentre suo fratello maggiore inizia a selezionare i corteggiatori, Daphne viene messa in cattiva luce dal foglio dello scandalo dell'alta societ, scritto dalla misteriosa Lady Whistledown.Entra in gioco il ribelle Duca Simon di Hastings (), marito ideale per le mamme delle debuttanti. Daphne e Simon, assillati dagli intrighi del, escogitano un piano: si fingeranno innamorati e cos saranno lasciati finalmente in pace. La finzione, tuttavia, diventer sempre pi difficile e che quella che era iniziata come una recita pian piano si trasformer in realt. Intorno a loro, intanto, si snodano storie parallele di altre fanciulle tra intrighi di madri e pettegolezzi. Tale in sintesi il riassunto della I stagione (ispirata soprattutto al romanzo Il Duca ed Io), mentre molti ne auspicano una seconda.1 -Diamond of the First Water (Diamante di prima qualit), diretto da JulieAnne Robinson2 -Shock and Delight (Scandalo e delizia)- Tom Verica3 -Art of the Swoon (L'arte dello svenimento)- Tom Verica4 -An Affair of Honour (Una questione di onore) -Sheree Folkson5 -The Duke and I (Il duca e io)- Sheree Folkson6 -Swish (Fruscio)-.Julie Anne Robinson7 -Oceans Apart (Un oceano nel mezzo) .Alrick Riley8 -After the Rain (Dopo la tempesta) .Alrick Rileyinterpreta Lady Whistledown, la narratrice della serie.impersonano i protagonisti, mentreBailey,sono stati scritturati come personaggi principali. Bridgerton stato girato a Londra e a Bath. Al successo della serie hanno contribuito senzaltro le musiche di, la scenografia di, i costumi diMolti si sono stupiti per i numerosi personaggi di colore, chiedendosi come mai fosse possibile nel 1813 lesistenza di tanti neri aristocratici perfettamente integrati. Il motivo va ricercato nella storia, secondo lodella serie, egli ha spiegato. E la produzione in effetti si avvalsa della consulenza d, docente di storia presso lUniversit di New York.La serie stata paragonata ai romanzi di, ma in verit solo chi li ha letti davvero e anche chi ha visto film e sceneggiati tratti da essi in passato, pu affermare con certezza che la fastosa e pomposa serie televisiva, ricca di scene di sesso, colori sgargianti e quantaltro, abbia poco a che vedere con i romanzi della Austen.Alla brava scrittrice dedicai un articolo di cui qui riporto una parte per far meglio capire la differenza rispetto a Bridgerton: