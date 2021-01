Gli indifferenti, di Leonardo Guerra Seràgnoli

di Giovanna D'Arbitrio



Disponibile in streaming,, diretto dae da lui sceneggiato insieme ad, è tratto dall’omonimo romanzo d’esordio dianche se rispetto al libro si rilevano alcune differenze, come l’ambientazione nella Roma moderna e il diverso finale.”.Nel film di Seragnoli la storia è ambientata nel quartiere Parioli dove. la famiglia Ardengo, composta dalla vedova Maria Grazia () e i suoi due figli, Michele () e Carla (), sono in difficoltà economiche di cui approfitta Leo Merumeci (), amante della donna, offrendo prestiti con l’obiettivo poco onesto di impossessarsi dell’unico bene rimasto agli Ardengo, il loro lussuoso attico, nonché di abusare della diciottenne Carla, da lui violentata poco dopo la festa di compleanno.Michele disprezza Leo ma, dopo il goffo tentativo di ucciderlo con una pistola scarica, si rassegna e ne accetta la presenza, mentre passivamente continua la sua relazione con Lisa (), amica di famiglia coetanea di sua madre.Nel libro alla fine Carla non reagisce contro Leo, il film invece si conclude in modo diverso: le immagini ci mostrano Carla, Michele e Lisa che si apprestano a recarsi a una festa in maschera alla quale Carla decide di non partecipare, rivelando alla madre che ha denunciato Leo per averla stuprata. Maria Grazia ignora le parole della figlia e va alla festa, seguita da Lisa e Michele.”.Nel complesso un buon film che si avvale di validi interpreti, anche se in verità ci sembra che in esso, rispetto al libro, siano gli adulti ad essere indicati come i veriipocriti e corrotti, non tanto i giovani visti più come vittime, in particolare Carla alla quale viene affidato il compito di ribellione e riscatto.Senz’altro più aderente al romanzo ci appare il film omonimo diretto nel ‘64 da, con grandi interpreti comeEcco un’intervista a Seragnoli, Valenti e cast: https://www.youtube.com/watch?v=rj4APtTWu-g