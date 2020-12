Mank, di David Fincher

di Giovanna D'Arbitrio



Disponibile in streaming,diracconta la storia dello sceneggiatore) a partire dalla lavorazione di, recitato e diretto dafino alla lotta per i diritti sulla sceneggiatura tra Mankiewicz e Welles quando il film vinse l'Oscar.Gi nel 1971nel suo saggioattribu a Mankiewicz la sceneggiatura e a quanto pare anche David Fincher sembra condividere tale tesi.Le prime scene sono ambientate nel 1940 a Victorville, California, dove J. Mankiewicz, infermo a causa di un incidente, assistito da uninfermiera e una segretaria mentre cerca di lavorare a uno script affidatogli dal giovane) ingaggiato dalla RKO (Radio Keith Orpheum Pictures).I ricordi del passato offrono a Mank ispirazione per lo script di "e continui flashback mostrando scene in cui era spesso ospite del magnate)e del capo della MGM (Metro-Goldwyn-Mayer)): nel corso di i riunioni e party si discuteva spesso della crisi economica e delle le elezioni del 1934 in cui Mank simpatizzava per il candidato democratico di idee socialisteosteggiato invece ed infine sconfitto da Hearst e Mayer a colpi di fake news.Pur tra mille difficolt Mank riesce a scrivere la sceneggiatura ispirandosi a tali eventi passato, ma Orson Welles, giovane arrogante, se ne appropria: un quadro desolante di gente priva di scrupoli, alla ricerca di fama, potere e denaro. A quanto pare si salva solo), da Mank ammirata e chiamata spesso col nome donchisciottesco diCompletamente girato in bianco e nero, il film senzaltro un pregevole spaccato depoca sugli anni doro del cinema hollywoodiano e tutto ci riporta indietro a quegli anni con il supporto di sceneggiatura (), fotografia (), scenografia (), musiche ().In verit ci sembra chepotrebbe risultare in qualche punto un po intricato e poco chiaro per chi non conosca Quarto Potere e i numerosi personaggi dellepoca, personaggi dei lontani anni 40 in un film apparso sugli schermi nel 1941, opera prima diretta e interpretata da Orson Welles all'et di 25 anni.Tra i film di David Fincher ricordiamo: