Una grandiosa difesa regala

al Napoli Basket la vittoria a Ravenna

di Mario Triggiani



Non ci poteva essere risposta migliore da parte della Generazione Vincente Napoli Basket dopo la cocente sconfitta di Ferrara, quando la compagine partenopea aveva gettato alle ortiche un vantaggio di 12 punti regalando la vittoria agli avversari.Nellanticipo dellottava giornata di campionato il Napoli Basket ha riscattato infatti la brutta prestazione di mercoled scorso sconfiggendo a domicilio una delle formazioni pi accreditate della categoria per la promozione in serie A.Non sceso in capo Josh Mayo, portato in panchina ma non utilizzato a scopo precauzionale in attesa che si riprenda pienamente dallinfortunio che lo sta tenendo fuori dalle rotazioni in questo inizio di campionato. Assente anche coach Pino Sacripanti, che nella giornata di venerd ha perso il padre e che ha lasciato le redini della squadra al vice Francesco Cavaliere.Ravenna parte fortissimo grazie ai suoi americani, che trovano subito la via del canestro. Dopo tre minuti di gioco sono gi 9 le lunghezze di svantaggio per la Ge.Vi., con i tifosi napoletani che cominciano a temere che i fantasmi della gara di Ferrara possano condizionare anche questo match.Napoli invece reagisce alla grande, trascinata da Lombardi che conferma lo straordinario periodo di forma. Lala classe 1993 segna ripetutamente da sotto e lotta a rimbalzo (13 punti e 10 rimbalzi per lui al termine della gara) consentendo a Napoli di rientrare e chiudere anche il primo quarto in vantaggio.La squadra partenopea manifesta ancora qualche problema al tiro da tre, con gli azzurri che chiudono il primo tempo con un misero 1/9, frutto di una tripla del capitano Monaldi e di tante scelte di tiro sbagliate ed errori banali.Nel secondo tempo si risveglia Jordan Parks, che segna 12 punti negli ultimi quindici minuti riscattando un primo tempo opaco. La vera chiave del dominio di Napoli nella seconda met di partita stata per la difesa.La formazione azzurra chiude ogni varco agli avversari ed impedisce loro di costruire conclusioni ragionate. Protagonisti in questo senso sono stati certamente Uglietti, vero mastino che si legato sugli americani di Ravenna costringendoli a palle perse e tiri sconclusionati, e Iannuzzi, la cui stoppata con conseguente schiacciata in contropiede ha segnato probabilmente il momento in cui tutti hanno preso consapevolezza della certezza della vittoria di Napoli.A differenza di mercoled, gli azzurri hanno comunque continuato a difendere duramente anche con la doppia cifra di vantaggio, regalandosi un ampio successo che anche in vista della gara di ritorno potrebbe rivelarsi fondamentale.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica 27 dicembre contro San Severo al PalaBarbuto. Gli avversari sono gi stati incontrati e sconfitti largamente a Fuorigrotta nel girone di Supercoppa ad ottobre, ma questa volta la posta in palio sar certamente maggiore.Una vittoria proietterebbe infatti i napoletani al derby di Scafati del 3 gennaio contro la capolista al momento imbattuta con una buona inerzia ed una notevole fiducia nei propri mezzi per affrontare la gara del PalaMangano, che sar probabilmente la pi difficile della stagione.: Davide Denegri 15 (3/6, 2/2), Ra'shad James 15 (1/7, 4/6), Samme Givens 9 (3/9, 1/2), Tommaso Oxilia 6 (3/5, 0/3), Marco Venuto 4 (2/4, 0/3), Alberto Chiumenti 3 (0/3, 0/0), Giacomo Maspero 2 (1/1, 0/2), Alessandro Simioni 0 (0/1, 0/1), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0), Davide Vavoli 0 (0/0, 0/0), Daniele Cinciarini 0 (0/0, 0/0), Francesco Buscaroli 0 (0/0, 0/0): 7 / 8: 27 5 + 22 (Tommaso Oxilia 8): 10 (Tommaso Oxilia 4): Jordan Parks 16 (4/7, 2/6), Pierpaolo Marini 15 (4/7, 1/5), Eric Lombardi 13 (3/5, 1/3), Diego Monaldi 10 (2/5, 2/5), Antonio Iannuzzi 7 (3/7, 0/0), Andrea Zerini 6 (3/5, 0/1), Lorenzo Uglietti 2 (1/1, 0/2), Daniele Sandri 0 (0/0, 0/0), Josh Mayo 0 (0/0, 0/0), Sreten Coralic 0 (0/0, 0/0), Sergio Grassi 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0): 11 / 13: 34 7 + 27 (Eric Lombardi 10): 14 (Diego Monaldi 6)