The Crown, di Peter Morgan

di Giovanna D'Arbitrio



Ancora disponibile su Netflix , la serie di successo, ideata prevalentemente da, senzaltro un imponente spaccato storico che vanta numerosi riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe e otto. Focalizzata sulla storia del Regno Unito e sulla Royal Family, in particolare sulla vita di, la serie stata ben accolta dalla critica che ha apprezzato anche le interpretazioni di, nel ruolo della regina nelle prime quattro stagioni, dinel ruolo die dinei panni della principessaThe Crown in effetti divisa in 4 stagioni, raccontate in 10 episodi per ciascuna stagione:narra la storia della regina Elisabetta II a partire dal 1947 (con numerosisulla sua famiglia dorigine e sulla storia passata, sempre presenti in tutta la serie), il suo matrimonio con Filippo (Interpretato da.st. 1-2, e, st. 3-4) , i suoi incontri con Churchill, la difficile storia damore Margaret con il colonnello divorziato), fino allo scoppio della crisi di Suez nel 1956.prosegue la narrazione degli eventi, comprendente i mandati a primo ministro die lo scandalo Profumo, fino al marzo 1964,anno di nascita del principe, ultimogenito di Elisabetta e Filippo.narra gli eventi che vanno dall'elezione dicome primo ministro, nell'autunno 1964, al giubileo per celebrare i venticinque anni dall'ascesa al trono di Elisabetta II nel 1977, il matrimonio in crisi fradi The Crown arrivata su Netflix il 15 novembre e ricopre un arco temporale che inizia col primo incontro tra Carlo () e Lady Diana Spencer () nel 1977 fino al 1990, anno delle dimissioni di, prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nella storia del Regno Unito.Si sofferma, inoltre, sul rapporto del principecon, il suo futuro marito, nonch sulla la secondogenita di Elisabetta e Filippo,spiegaIl successo delllimponente serie televisiva dovuto non solo alla descrizione di personaggi reali e non, ma anche alla capacit di ritrarre, insieme alla famiglia reale, la societ e la politica britannica, con il supporto di un ottimo cast, nonch quello di sceneggiatura, scenografia, fotografia e colonna sonora davvero di notevole livello.Come insegnante di inglese, spesso nei libri di testo ho letto insieme agli alunni la frase(la regina regna, ma non governa).sembra voler ribadire tale principio, pur evidenziando le inevitabili reciproche interazioni tra governo e sovrano nelle monarchie costituzionali, in verit interazioni ed equilibri sempre pi difficili da gestire soprattutto oggi. E quanto a cinema, mass media e libri che pretendono di svelarci, intrighi, segreti e bugie di monarchi o importanti personaggi politici, crediamo che purtroppo la Verit sempre difficile da scoprire.