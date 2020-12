Partita insidiosa alla vigilia di due big-match

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 13.12.2020)

Smontato laccampamento di gioved sera in cui gli azzurri sono rimasti asserragliati per difendersi dagli assalti ripetuti della Real Sociedad, battendosi allarma bianca e correndo spesso a vuoto, tre giorni dopo ecco il campionato (Napoli-Sampdoria oggi pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona) col solito interrogativo del dopo-coppe: quanta energia rimasta al Napoli, quanto hanno recuperato gli azzurri che giocheranno contro la Samp pi fresca non avendo impegni di coppe?sulla tenuta fisica del Napoli che ruotano le sorti del match contro i doriani di Claudio Ranieri, formazione pi abile in trasferta (due vittorie, un pareggio, due sconfitte) che sul proprio campo (una vittoria, un pareggio, tre sconfitte). Squadra compatta e pi o meno corsara con quelleterno filibustiere del gol, lormai trentasettenne stabiese Fabio Quagliarella, che ha sempre una sorpresa nella gerla dei suoi colpi leggendari e ha colpito gi cinque volte in questo campionato.La Sampdoria, che ha battuto a Genova la Lazio (3-0) e ha vinto a Bergamo contro lAtalanta (3-1), ancorata a un solido 4-4-2, sar un avversario ostico, capace di compattarsi in una strenua difesa e sganciare il contropiede sostenuto dalle proiezioni di Candreva a destra, dagli inserimenti di Ekdal e Thorsby e dal movimento di Gaston Ramirez in appoggio a Quagliarella.La partita di estrema importanza per il Napoli atteso dal doppio salto mortale prossimo venturo che comincer a delineare il ruolo degli azzurri in questo campionato, mercoled a Milano con lInter, domenica a Roma con la Lazio, un calendario che non concede respiro, ancora in campo ogni tre giorni.Saltare lostacolo Samp quindi necessario per andare convinti alle due sfide di vertice. Oggi pomeriggio, sar ancora un match da giocare con molta intelligenza, possesso-palla sicuro e non lezioso se le energie difetteranno e attenzione massima al contropiede della Samp. La sorpresa dietro langolo.Innesti freschi nella formazione che, gioved sera, ha molto patito e battagliato assicureranno puntelli opportuni. Manolas, Demme e Politano dovrebbero figurare dal primo minuto. possibile che Petagna giochi da prima punta. C da verificare la condizione di Insigne, capitano generoso che si speso molto contro i baschi. Gattuso non dovrebbe rinunciare a Zielinski che, nel 4-2-3-1, ha trovato un ruolo pi congeniale potendo esprimersi meglio dietro gli attaccanti. Ripresosi dopo il Covid-19, il polacco appare il pi lucido e con buona energia per scatenare lattacco.La Samp un assembramento di giganti: dai difensori Ferrari (1,91), Yoshida (1,89), Colley (1,92) ai centrocampisti Thorsby (1,89) e Askildsen (1,90). Gli azzurri saranno chiamati a duelli rusticani. Fisicamente, la Samp pu schiacciarli.Il Napoli pu giocarli in velocit con una partita coraggiosa a due tocchi. Dalla difesa al centrocampo, ogni indecisione nelle giocate sar fatale. bene che Koulibaly, pi volte incerto nelle ultime prestazioni, giochi la palla senza girotondi pericolosi. Vale anche per i centrocampisti. Dare la palla velocemente anzich sfidare lavversario in dribbling azzardati.Non deve illudere e confondere il trend dei doriani (due punti nelle ultime cinque partite). C da aspettarsi una squadra che conceder poco, una formazione di combattimento. La concentrazione dovr essere altissima in ogni zona del campo senza cincischiare nella costruzione della manovra dal basso che, se non eseguita in sicurezza, potr invogliare la Samp a venire a pressare confondendo la giocata degli azzurri.Potrebbe essere una di quelle partite in cui Gattuso invocache non proprio unarma del Napoli. Ma certamente la tenuta agonistica avr un ruolo importante. Il Napoli avr difficolt ad abbattere il muro doriano e, a centrocampo, sar necessario il rientro degli attaccanti per non subire linferiorit numerica.una partita delicata e insidiosa. Il Napoli chiamato a soffrirla cercando la via del gol, che non si annuncia agevole, e mantenendo un equilibrio costante per non offrirsi ai contrattacchi della Samp.Lo stadio Diego Armando Maradona ricorder il primo e lultimo gol del pibe in maglia azzurra proprio alla Sampdoria, due calci di rigore, il penalty dell1-1 a Napoli del settembre 1984 e quello a Marassi del marzo 1991.