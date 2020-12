E vissero felici e contenti

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 11.12.2020)

Tra Napoli e Real Sociedad allo stadio Diego Armando Maradona finisce in parit (1-1) e, mentre lAlkmaar perde a Rijeka, a Fuorigrotta laspra battaglia dominata dai baschi e subita dagli azzurri si conclude, nei cinque minuti di recupero, in un match amichevole. Le due squadre passano ai sedicesimi dellEuropa League (Napoli primo nel girone, Real Sociedad seconda) e non vogliono farsi pi male. Il Napoli palleggia senza affondare, la Real Sociedad aspetta perch non succeder pi nulla.Il gol di William Jos al 91, che pareggiava la rete di Zielinski (34), gi decideva le sorti del girone di Europa League. Napoli e Real Sociedad avanti. Cos la partita di Fuorigrotta si concludeva con un e vissero felici e contenti.Per passare, il Napoli aveva bisogno di vincere o pareggiare. La Real Sociedad cercava assolutamente la vittoria per proseguire il cammino in Europa League. Era lultimo match del girone, decisivo. Sotto lurgenza del risultato pieno, la squadra basca si impossessata della partita (63% di possesso-palla, 16-8 le conclusioni, 4-2 i tiri nello specchio, 542 passaggi completati contro i 341 del Napoli).Un dominio costante della Real Sociead che sfoderava un 4-3-3 di assalto. Presto il 4-2-3-1 del Napoli diventava un 4-5-1 sotto la pressione costante dei baschi. stato cos per tutta la partita mentre giungevano le notizie da Rijeka sempre favorevoli alla Real Sociedad.Seconda nella Liga, reduce da otto risultati positivi (6 vittorie e 2 pareggi), forte in trasferta con appena due gol al passivo in questa stagione, la Real Sociedad ha giocato da grande squadra. Le mancavano il cannoniere Oyarzabal e il genio di centrocampo David Silva. I baschi hanno superato brillantemente le assenze e hanno assaltato il Napoli sin dal calcio di avvio.Gattuso laveva preparata cos la partita? Difesa serrata, controllo degli avversari e un gol a sorpresa? Chi pu dirlo. apparso pi evidente che la Real Sociedad ha costretto il Napoli sulla difensiva giocando meglio, con pi uomini nella met campo azzurra, vincendo quasi tutti i duelli. Al Napoli non rimasto che subire.Ma quando, dopo mezzora di predominio basco, il Napoli andato in gol (Zielinski fiondava in rete su una respinta corta della difesa basca in seguito al corner battuto da Mertens) si verificato quello che era forse nei piani di Gattuso. La Real Sociedad stradominava, il Napoli segnava. Gli spagnoli avevano fallito un gol fatto con Portu (19) e andavano sotto contro ogni logica dello svolgimento della partita.Sul vantaggio e sotto la continua pressione della Real Sociedad, il Napoli accentuava la sua tattica difensiva. Bakayoko teneva in piedi il centrocampo, unico a contendere palla agli avversari. Merino andava via a Fabian Ruiz, Zubimendi arretrando in difesa bloccava Zielinski. I baschi venivano avanti con i terzini, accentravano le ali, portavano palla con le mezzali. Januzaj metteva in difficolt Mario Rui, Portu vinceva i duelli con Di Lorenzo. I centrali azzurri avevano la meglio su William Jos, centravanti brasiliano di 1,89. Insigne doveva prodigarsi nella fase passiva. Tutti dietro la linea della palla.Cera solo Lozano a far scintille in contropiede. Una volta veniva atterrato da Zubeldia al limite (24), la seconda volta concludeva fuori, pressato da Nacho Monreal, dopo una galoppata di sessanta metri (60), la terza volta non giungeva in tempo a deviare in rete il cross basso di Mertens (64), infine veniva falciato da Le Normand (69). Intanto, la Real Sociedad continuava nella sua danza ossessiva davanti larea di Ospina.Bisogna dire che, a parte loccasione-gol fallita da Portu, i baschi non hanno mai impegnato il portiere azzurro in interventi miracolosi. Il Napoli, dunque, se la stava cavando. Soffrendo e vincendo col piede doro di Zielinski.Stessa musica nella ripresa. Una sola squadra in campo, la Real Sociedad. Il Napoli non riusciva a ripartire. Nel gioco corto finiva col perdere la palla, sui lanci il pallone andava nel vuoto della met campo basca. Per alimentare la resistenza degli azzurri, Gattuso operava i cambi (70): Petagna per Mertens, Politano per Lozano, Demme per Bakayoko, poi anche Elmas per Zielinski (74).Senza curarsi delle notizie favorevoli che arrivavano da Rijeka, la Real Sociedad spingeva per assicurarsi almeno il pareggio. I suoi cambi erano tutti offensivi (78): il centravanti svedese Isak (1,92) per il centrocampista Guevara, poi Sagnan per Le Normand e Munoz per Monreal per avere spinta sulle fasce. Con il doppio centravanti Isak-William Jos, la Real Sociead attaccava a tutto spiano con un 4-4-2. Il Napoli replicava col 4-1-4-1 avendo poco respiro per liberarsi dellassedio basco.Al 90 il Napoli creava una lunga, avvolgente azione di attacco per andare al raddoppio, conclusa per con un tiro centrale di Fabian Ruiz parato da Remiro. Dal possibile 2-0 si passava all1-1 quando un maldestro stop in area di Ghoulam (dall82 per Mario Rui) consegnava la palla del pareggio a William Jos (91). Ma ormai Napoli e Real Sociedad erano nei sedicesimi di Europa League e firmavano larmistizio degli ultimi minuti di gara.Pi suggestivo il secondo torneo europeo a partire dai sedicesimi con la retrocessione delle otto squadre dalla Champions: Manchester United, Ajax, Salisburgo, Brugge, Dinamo Kiev, Krasnodar, Olympiacos, Shakhtar. Tra le formazioni che hanno superato i gironi di Europa League, approdando ai sedicesimi ad eliminazione diretta, sono di prima qualit Tottenham, Arsenal, Leicester, Benfica, Hoffenheim, Villarreal, Roma, Milan.Mercoled 11 dicembre 2019, ore 18,04, Castelvolturno. Lapparizione di Aurelio De Laurentiis, mente rapida, egocentrico, svelto di lingua e irritabile come tutti i nati sotto il segno dei Gemelli, e di Gennaro Gattuso della gente del Capricorno intraprendente e coraggiosa sino alleroismo.Nascondendo una lacrima sul viso per la separazione da Ancelotti, Aurelio indic agli astanti luomo raggomitolato al suo fianco:. Nessuno applauso sottoline la definizione proferita dal presidente con lintento compiaciuto di ricavarne unovazione. Ringhio non ringhi presentandosi con voce bassa e trattenuta nel suo idioma calabro-milanese con aoristi greci, per il suo passaggio calcistico nellisola di Creta, e qualche step del suo periodo scozzese.. Da allora, Gattuso col Napoli (46 partite) ha raccolto 26 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte e la conquista della Coppa Italia battendo sul rush finale Lazio, Inter e Juventus.: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (82 Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko (70 Demme); Lozano (70 Politano), Zielinski (74 Elmas), Insigne; Mertens (70 Petagna).: Remiro; Zalduia (46 Gorosabel), Zubeldia, Le Normand (78 Sagnan), Nacho Monreal (78 Munoz); Zubimendi, Guevara (78 Isak), Merino; Januzaj, William Jos, Portu (56 Barrenetxea).: Grinfeld (Israele).: 34 Zielinski, 91 William JosNapoli-Real Sociedad 1-1Rijeka-Alkmaar 2-111 Napoli (gol 7-4); 9 Real Sociedad (5-4); 8 Alkmaar (7-5); 4 Rijeka (6-12).: Napoli e Real Sociedad.