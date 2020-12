Il Napoli Basket cala il poker

di Mario Triggiani



Non si ferma la corsa della Generazione Vincente Napoli Basket, che sconfiggendo la Stella Azzurra Roma ha conquistato il suo quarto successo su quattro gare, il terzo consecutivo in casa.Tra le fila di Napoli ancora assente Josh Mayo, infortunatosi in allenamento a fine novembre e non ancora ristabilitosi pienamente. Il play americano non ha ancora iniziato ad allenarsi con i compagni ed probabile che il suo ritorno in campo non avverr prima della prossima settimana.Napoli parte subito fortissimo grazie a Jordan Parks che trova 11 punti nel solo primo quarto. La Stella Azzurra squadra giovane e mette subito la gara sui binari dellatletismo, ma alla lunga le qualit tecniche superiori dei napoletani vengono fuori e la Ge.Vi. trova il vantaggio in doppia cifra gi intorno alla met del secondo quarto e non lo perder mai fino alla sirena finale.Oltre il gi citato Parks, il giocatore di Napoli pi in mostra stato Eric Lombardi, autore di una buonissima prestazione in cui alle solite bombe da tre ha aggiunto una difesa fatta di letture e non solo atletismo, marchio di fabbrica dellala napoletana.Con questa vittoria Napoli si conferma capolista nel Girone Rosso di Serie A2 in coabitazione con Scafati, unica altra squadra a vantare il medesimo ruolino di marcia dei partenopei.Le formazioni finora affrontate dagli azzurri sono state tutte squadre che ambiscono al massimo ad un campionato di met classifica, ma la sensazione di dominio mostrata dagli uomini di coach Sacripanti ha comunque dato un ulteriore segnale di come la Generazione Vincente sar protagonista di questo campionato.Il prossimo incontro per la Ge.Vi. sar mercoled 16 dicembre allMF Palace di Ferrara nella gara valida per il recupero della seconda giornata di campionato, originariamente prevista per il 22 novembre e poi rinviata a seguito della decisione di posticipare la data di inizio della A2.Si tratter della prima di due insidiose trasferte che la Generazione Vincente dovr affrontare nel giro di quattro giorni, visto che la gara successiva prevista per sabato 19 a Ravenna.Sar dunque un banco di prova per le ambizioni di promozione di Napoli, che dovr dare seguito ai larghi successi casalinghi delle ultime settimane conquistando punti fondamentali per la classifica anche in trasferta.: Jordan Parks 20 (4/8, 2/4), Eric Lombardi 13 (1/3, 2/5), Daniele Sandri 11 (1/4, 2/2), Pierpaolo Marini 9 (2/3, 1/5), Diego Monaldi 7 (1/2, 1/4), Antonio Iannuzzi 6 (3/13, 0/0), Lorenzo Uglietti 5 (1/4, 0/2), Andrea Zerini 2 (1/3, 0/1), Amar Klacar 0 (0/0, 0/1), Sreten Coralic 0 (0/0, 0/1), Davide Tolino 0 (0/1, 0/0), Antonio Matera 0 (0/0, 0/0): 21 / 29: 41 10 + 31 (Eric Lombardi, Lorenzo Uglietti 8): 10 (Diego Monaldi 5): Thompson jr Stephen Mark 17 (6/12, 1/5), Laster jr Danier Eay 13 (4/11, 1/2), Nicola Giordano 8 (2/3, 0/1), Thioune Elhadji 4 (2/8, 0/0), Alessandro Cipolla 3 (1/3, 0/2), Thomas Reale 3 (0/1, 0/0), Lazar Nikolic 2 (1/2, 0/3), Leo Menalo 2 (0/4, 0/0), Kevin Ndzie 2 (1/3, 0/0), Emmanuel Innocenti 0 (0/1, 0/1), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/1), Joel Fokou 0 (0/1, 0/0)14 / 26: 43 13 + 30 (Thompson jr Stephen Mark, Thioune Elhadji 9): 4 (Lazar Nikolic 2)