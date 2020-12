Una festa nello stadio di Diego

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 10.12.2020)

Si entra per la prima volta, a Fuorigrotta, nello stadio Diego Armando Maradona. Emozione. Mancher il pubblico che avrebbe festeggiato con i canti dellantica gioia lo stadio col nome dellidolo di sempre, del ragazzo con i riccioli neri e la faccia da scugnizzo, il pi grande e inimitabile artista del football, la maglia azzurra sua seconda pelle.Sar Napoli-Real Sociedad la prima partita nello stadio Diego Armando Maradona. La suggestione grande. lultimo match del girone di Europa League. Il Napoli ha a disposizione due risultati su tre per qualificarsi ai sedicesimi. Ma sar una vittoria squillante lomaggio al debutto dello stadio intitolato a Diego.possibile che la Real Sociedad si schieri come allandata (4-1-4-1) per contenere il Napoli e pungerlo in ripartenza. A San Sebastian non bast e il gol di Politano decise il match rimettendo in corsa la squadra azzurra.Nella formazione basca mancheranno due giocatori di alto livello, Oyarzabal, cannoniere della squadra, e David Silva, il giocatore pi geniale. Le assenze, pesanti, indurranno la Real Sociedad a una partita compatta e irriducibile. Sar un avversario difficile che ha subito, in questa stagione, due sole sconfitte, contro il Napoli e il Valencia, nel suo stadio, entrambe per 0-1. La Real Sociedad, nellanno di crisi di Real Madrid e Barcellona, seconda nella Liga.Gattuso dovrebbe confermare la formazione di Crotone con la cerniera di centrocampo affidata a Demme e Bakayoko, preziosi in copertura, giocatori di passaggio corto, ma puntuali nei contrasti e nella posizione in campo. Gli azzurri sarannoa giocare veloce, senza portare palla. Difensori e centrocampisti hanno ora un riferimento preciso, Zielinski, che pu inventare la migliore manovra offensiva sia giocando pi avanti nel 4-2-3-1 sia arretrando nel 4-3-3.Il gioco sar aperto sugli esterni, Lozano e Insigne, in gran forma, punta centrale Mertens, il nostroche pu scardinare la difesa basca protetta al centro dal piazzamento di Guevara a sostegno dei difensori.Proprio il gioco sulle fasce, con i raddoppi di Di Lorenzo e Mario Rui, dovrebbe essere larma pi efficace del Napoli per colpire. Insigne, che si tatuata su una gamba limmagine di Maradona, non pu deludere. Dovr essere capitano a tutto tondo. Lo ha fatto a Crotone non solo con la genialit del gol e dellassist a Lozano per il raddoppio, ma anche con una gara generosa in copertura.Il gioco della Real Sociedad nasce dalle iniziative di Merino, ragazzo di Pamplona in una squadra a forte identit basca che ne esprime il carattere orgoglioso, e punta sulla fisicit di Isak, centravanti svedese di 1,92, torre minacciosa sui calci piazzati e sui cross, e sul minuscolo Portu, un esterno vivace che ha confidenza col gol.Linizio del match sar determinante per mettere subito in soggezione la Real Sociedad. La manovra del Napoli dal basso dovr evitare il palleggio pericoloso nellarea e al limite dei sedici metri dove gli azzurri (Koulibaly su tutti) si concedono spesso presunzione e leggerezze.Dovr migliorare lapporto offensivo di Di Lorenzo che apparso impacciato nelle ultime esibizioni. E sar necessaria la precisione nelle verticalizzazioni e sullultimo passaggio. La partita aperta, nonostante le assenze nella Real Sociedad, per limportanza della posta in palio.Il pareggio un risultato utile per il Napoli, ma non il risultato per cui giocare fidando sul possesso-palla. Il Napoli deve giocare per vincere senza calcoli insidiosi (il risultato dellAlkmaar a Rijeka). Pu farcela se avr la determinazione e lattenzione necessaria. E, soprattutto, se entrer in campo col piglio della formazione che vuole imporre la sua superiorit tecnica.Per sar necessario anche battersi con vigore su ogni pallone. La Real Sociedad non si d per spacciata. Tocca al Napoli metterla allangolo.