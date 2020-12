Intervista al filosofo Achille della Ragione

di Tina Pollice

Napoli in lutto per la morte del pibe de oro, il quale vivr in eterno nel ricordo, non solo dei tifosi, ma di tutti i Napoletani, riconoscenti per aver permesso alla citt di fregiarsi di due scudetti, impresa mai riuscita in precedenza.In attesa di una piazza e di un monumento bisogna quanto prima intitolare lo stadio di Fuorigrotta al suo nome, San Paolo non si offender, lui si interessa di cose ben pi serie.Allannuncio della morte del pi grande atleta del calcio italiano e planetario, Achille della Ragione stato il primo a lanciare lidea di chiamare lo stadio San Paolo, immediatamente ripresa e resa esecutiva dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris.Un tributo ed un omaggio, ampiamente meritato, a testimonianza dellamore unico ed esclusivo tra i napoletani e Maradona. Achille della Ragione molto conosciuto dallintellighenzia partenopea e non solo. I pi anziani ricorderanno sicuramente la sua partecipazione nel 1972 al Rischiatutto con relativo raddoppio.Ma, procediamo per ordine. Medico ginecologo, laureatosi brillantemente nellanno 1972, anno nel quale conobbe a Los Angeles il dott. Karman che avrebbe influenzato non poco la sua vita.Infatti, Karman fu linventore dellomonimo metodo per indurre laborto nella fase iniziale della gravidanza attraverso laspirazione, una metodica rivoluzionaria che relegava per sempre nei libri di storia della medicina il famigerato raschiamento, terrore per generazioni di donne di tutto il mondo, le quali, in totale assenza di contraccettivi, vi ricorrevano pi volte nel corso della vita.Lo scienziato gli insegn la tecnica e gli forn in esclusiva per lItalia il materiale per eseguire il rapido (40-50 secondi) intervento che non richiede anestesia e viene percepito dalla donna come una sensazione simile al dolore mestruale. Ricordiamo che negli anni 70 erano in vigore le norme del codice Rocco che consideravano linterruzione volontaria della gravidanza un reato contro la stirpe con pene severissime.La sua fu una scelta dettata dalle convinzioni scientifiche e dal clima di lotta per laffermazione dei diritti caratterizzante proprio quegli anni. Cos lincontro con Adele Faccio fondatrice del Cisa organizzazione che si batteva contro gli aborti clandestini di quegli anni. Divenne il punto di riferimento, a Napoli, del Cisa ed anche dellAied, che organizzavano pullman e voli charter da tutta Italia verso il suo studio di via Manzoni.Quellimpegno civile, sociale, ideale (si lottava per laffermazione della legge 194 che ancora oggi si cerca di minare) gli procur seri problemi al punto da fargli conoscere le patrie galere. Da quella terribile esperienza nasceranno tre libri Le tribolazioni di un innocente Grand Hotel: carcere di Rebibbia (consultabili in rete seguendone il link) e limpegno e la lotta per migliorare le condizioni dei detenuti.Nasce cos la sua attivit di scrittore che continua tuttora, una produzione prolifica di 132 libri. Il suo impegno passionale e civile condiviso dalla moglie Elvira che lo affianca. Famoso, e noto, il salotto letterario di Elvira dove passano e passeranno le pi belle menti italiane, Treccagnoli, Perillo, Marrone, Maldonato, Caprara, Gargano, Alisio e tanti altri.Non soltanto un battagliero medico, ma, maestro di scacchi, studioso ed appassionato d'arte e di storia. Una personalit poliedrica, colta e appassionata che ha vissuto e vive coerentemente il pensiero con lazione. La passione per larte e la storia mostrata negli innumerevoli libri scritti sul 600 napoletano e nelle visite guidate gratuite a chiese, musei e monumenti della citt di Napoli, appuntamento settimanale momentaneamente sospeso causa Covid 19.Raggiungo telefonicamente della Ragione per chiedergli da dove nasce linteresse per il 600 napoletano.Con voce limpida, un bel tono timbrico che denota vivacit e vitalit, mi spiega:Tutto gi stato detto di della Ragione, cui ha contribuito lo stesso con una produzione letteraria notevole e con il blog www.dellaragione.eu. Proviamo a sapere qualcosa di pi intimo:Senza dubbio il 1972, quando ho conosciuto mia moglie Elvira, ho partecipato a Rischiatutto, raddoppiando, ed ho conseguito la laurea in medicina.Nel 2017, senza assistenza legale, presi carta, penna e calamaio e ricorsi alla Corte di Cassazione, ottenendo dopo soli tre anni di attesa una poco nota, quanto importantissima sentenza, che porta il mio nome, in base alla quale tutti i detenuti che sono stati stipati in celle affollate (la quasi totalit) possono ottenere uno sconto di pena del 10%, oppure se hanno gi scontato la pena un risarcimento di 8 euro al giorno.A tale scopo ho istituito uno studio legale che assiste gratuitamente chi vuole usufruire di questa opportunit, basta inviarmi una mail a achilledellaragione@gmail.comNon mi sono mai pentito di nulla di tutto quanto fatto, che, rappresenta il mio essere pi profondo. Inerente a questa domanda suggerisco la lettura del mio libro Dalla nascita alla morte un percorso affascinante consultabile in rete ove posso affermare essere una sorte di testamento morale e di riflessioni sul mio divenire travagliato, sofferto, e, sul significato della vita.Guardi, io per natura sono un grande ottimista ma su Napoli sono profondamente pessimista. Non ci sono giovani perch emigrano, gli anziani, purtroppo, destinati a morire, gli emigranti che raggiungono questa citt e vi stazionano sono di pessimo livello. In sintesi, ci che richiederebbe una risposta articolata. Lassenza di giovani preparati e competenti ha permesso la perdita dei fondi europei che avrebbero consentito il recupero di quel gap creatosi dallunit dItalia in poi. Quella che era la citt con la popolazione pi giovane sta divenendo una citt di vecchi. No, non vedo nulla di buono per questa citt, unetnia destinata a sparire e nulla pu neanche San Gennaro.Chiosa cos Achille con il pessimismo della ragione che ha la meglio anche sulla volont di immaginare un riscatto, nonostante lamore verso Napoli, la sua cultura, i suoi tesori che, Covid permettendo, continua e continuer ad illustrare nelle sue visite guidate alla conoscenza della citt. Una citt, Napoli, che non smette e non smetter mai di stupire!